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En fazla vergi cezası bu sektörlere kesilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu verilerine göre, geçen yıl farklı sektörlerdeki 78 bin 187 mükellef 159,8 milyar liralık vergi matrahını eksik beyan etti. En fazla ceza kesilmesi öngörülen mükellefin yer aldığı sektör ise 37,1 milyar lirayla toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı oldu. Mükelleflere 80,4 milyar lirayı aşkın ceza kesilmesi bekleniyor.

12 Mart 2025 | 12:53
En fazla vergi cezası bu sektörlere kesilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulunun (VDK) verilerinden derlenen bilgiye göre, geçen yıl gerçekleştirilen vergi incelemeleri neticesinde farklı sektörlerdeki 78 bin 187 mükellefin 159,8 milyar liralık vergi matrahını eksik beyan ettiği belirlendi.

Bu kapsamda, eğitimden imalata, inşaattan kültür-sanata, bilgi ve iletişimden tarıma kadar birçok sektörde vergi incelemesi gerçekleştirildi.

EN ÇOK MATRAH FARKI İMALAT SEKTÖRÜNDE

İncelemeler sonucu en çok matrah farkı bulunan sektör yaklaşık 43,9 milyar lirayla imalat olurken bunu 43,3 milyar lirayla toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı izledi.

Bu sektörlerin ardından finans ve sigorta faaliyetlerindeki mükelleflerin 25,3 milyar lirayı aşkın vergi matrahını eksik beyan ettiği görüldü.

Vergi matrahını eksik bildiren mükelleflerin yer aldığı sektörler arasında 4'üncü sırada yaklaşık 9,9 milyar lirayla inşaat, 5'inci sırada 6,2 milyar lirayla gayrimenkul faaliyetlerinin olduğu tespit edildi.

CEZALAR 80,4 MİLYAR LİRAYI AŞABİLİR

Mükelleflere geçen yıl 80,4 milyar lirayı aşkın ceza kesilmesi beklenirken sektörlere kıyasla ilk sırada toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı yer aldı.

Bu sektördeki mükelleflere kesilmesi öngörülen ceza tutarı 37,1 milyar lirayı geçti. Böylece, sektör için öngörülen ceza tutarı, toplamın yarısına yakınını oluşturdu. Bu sektördeki mükellefler için tarhı istenilen vergi tutarı (vergi alacağı) da 15,8 milyar liraya yaklaştı.

İmalat sektöründe de 18,6 milyar liralık ceza kesilmesi önerilirken tarhı istenen tutar 9 milyar lira oldu.

İnşaat alanında yaklaşık 6,1 milyar lira, finans ve sigorta faaliyetlerinde 4,8 milyar lira ceza kesilmesi önerilirken bu sektörler için tarhı istenen vergi tutarları sırasıyla 2,8 milyar lira ve 4,6 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

Vergi müfettişleri tarafından 2024'te yürütülen incelemelerin sektörler itibarıyla sonuçları şöyle (lira):

SektörlerBulunan matrah farkıTarhı istenilen vergi tutarıKesilmesi öngörülen ceza
Bilgi ve iletişim1.727.958.637451.172.521773.185.093
Diğer hizmet faaliyetleri1.874.786.475410.179.160886.245.831
Eğitim175.110.06249.775.89286.407.761
Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı1.953.080.619587.299.136674.848.327
Finans ve sigorta faaliyetleri25.327.966.3554.608.041.0964.774.140.436
Gayrimenkul faaliyetleri6.225.194.084983.436.1791.231.003.977
Hane halklarının işverenler olarak faaliyetleri21.348.5098.263.6458.238.487
İdari ve destek hizmet faaliyetleri2.407.399.173896.059.1441.574.801.106
İmalat43.895.871.3359.036.377.81618.615.180.229
İnsan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri1.425.672.256223.770.880300.090.671
İnşaat9.930.765.6962.788.555.8446.081.699.127
Kamu yönetimi ve savunma; zorunlu sosyal güvenlik103.036.90430.502.58339.042.308
Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri6.149.038.314835.510.4091.265.281.760
Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor2.745.523.400172.615.429225.256.474
Madencilik ve taş ocakçılığı242.144.554160.261.027331.282.696
Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler2.784.782.202724.473.1811.486.780.747
Potansiyel mükellef3.853.735.608497.387.919610.044.615
Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri497.630.82895.886.369255.027.503
Tarım, ormancılık ve balıkçılık789.121.84791.233.300146.193.013
Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı43.273.778.14415.759.861.83337.148.340.777
Ulaştırma ve depolama4.441.456.6001.596.797.1403.890.644.749
Toplam159.845.401.60140.007.460.50480.403.735.687

 

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2022-2024: Son 5 yılda düzenli temettü veren 32 şirket
Temettü verimliliği yüksek 32 şirket
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