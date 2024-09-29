En Zengin 100: Türkiye'nin En Zengin 100 Kişisi ve Ailesi (2024)

Ekonomist Dergisi olarak ‘En Zengin 100’ araştırmasıyla, ülkenin zenginlerini 21 yıldır listeliyoruz. Geçen yılki seçimlerin ardından Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek yönetiminde Ortodoks politikalara geri dönüldü. Sıkılaştırma politikalarının etkisiyle enflasyon tarafında düşüş eğilimleri başlarken, kontrollü kur etkisiyle ihracat ve imalat tarafında gerileme olduğu gözlendi. Borsanın performansı, dolar bazında servetleri genel olarak negatif etkiledi. Özellikle sanayi sektörü ağırlıklı iş yapan zenginlerin borsa tarafındaki varlıklarında düşüşler oldu. Ancak büyük zengin aileler işlerinde riskleri dağıtıyor, ülke ve pazar çeşitlemesi yapıyorlar. Bu aileler servetlerini korumayı da başarıyor. İç piyasaya iş yapan ailelerin ise listelerde bir miktar geriledikleri gözleniyor.

LİSTENİN İLK 3 SIRASI

Sonuçta listenin ilk sıralarında Koç Ailesi, Ali Sabancı ve kardeşlerinin oluşturduğu Şevket Sabancı’nın ailesi ile Erol Sabancı ve ailesi ilk sıralardaki yerlerini korudular.

LİSTEYE İLK KEZ GİRENLER

Bu yıl listeye iki yeni isim dahil oldu. Savunma sanayiinde sadece Türkiye’de değil, dünyada önemli işlere imza atan Baykar’ın sahipleri Haluk ve Selçuk Bayraktar kardeşler listemize girdi. Bayraktar kardeşler, Türkiye’nin vergi rekortmenleri listesinde de bu yıl zirvede yer aldı. Listeye ilk kez giren bir başka isim ise Tiryaki Agro’nun sahibi Tiryakioğlu ailesi oldu.

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