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  • Enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2023 Haziran Ayı Enflasyon Beklentisi ne?

Enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2023 Haziran Ayı Enflasyon Beklentisi ne?

Gözler Haziran ayı enflasyon verilerine çevrildi. 2023 Haziran Ayı Enflasyon Beklenti Anketi de sonuçlandı. Peki Enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2023 Haziran Ayı Enflasyon Beklentisi ne? İşte yanıtı...

03 Temmuz 2023 | 16:05
Son Güncellenme: 03 Temmuz 2023 | 16:11
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Enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2023 Haziran Ayı Enflasyon Beklentisi ne?

HAZİRAN ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 5 Temmuz Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,91 artmasını bekliyor.

Ankete göre, ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,91 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin haziran ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 2,25 ve en yüksek yüzde 4,85 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3,91) göre bir önceki ay yüzde 39,59 olan yıllık enflasyonun yüzde 38,20'ye ineceği hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi haziranda yüzde 47,32'den 42,07'ye geriledi.

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