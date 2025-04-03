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Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon, martta aylık bazda yüzde 2,46 olurken yıllık bazda yüzde 38,1'e geriledi.

03 Nisan 2025 | 10:06
Son Güncellenme: 03 Nisan 2025 | 10:45
Enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, martta 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları yüzde 51,26, yurt içi üretici fiyatları yüzde 35,23 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 2,46, Yİ-ÜFE yüzde 1,88 artış gösterdi.

TÜFE, martta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 10,06, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 38,1 oldu.

Yİ-ÜFE de Aralık 2024'e göre yüzde 7,23, geçen yılın mart ayına kıyasla yüzde 23,5 olarak belirlendi.

Yıllık enflasyon TÜFE'de Aralık 2021'den bu yana en düşük oran olarak kayıtlara geçti. Bu oran, Aralık 2021'de 36,08 olarak tespit edilmişti.

Yİ-ÜFE'de de yıllık bazda Kasım 2020'den sonraki en düşük oran elde edildi. Yıllık Yİ-ÜFE Kasım 2020'de 23,11 olmuştu.

BEKLENTİLERİN ALTINDA GERÇEKLEŞTİ

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler martta TÜFE'nin yüzde 2,87 artacağını öngörmüştü. Bu ortalamaya göre yıllık enflasyonun yüzde 38,66'ya gerileyeceği hesaplanmıştı.

TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:

Aylık değişimTÜFE          Yİ-ÜFE         
Ay/Yıl2016201720182019202020212022202320242025 2016201720182019202020212022202320242025
Ocak1,822,461,021,061,351,6811,106,656,75,03 0,553,980,990,451,842,6610,454,154,143,06
Şubat-0,020,810,730,160,350,914,813,154,532,27 -0,201,262,680,090,481,227,221,563,742,12
Mart-0,041,020,991,030,571,085,462,293,162,46 0,401,041,541,580,874,139,190,443,291,88
Nisan0,781,311,871,690,851,687,252,393,18  0,520,762,602,981,284,347,670,813,60 
Mayıs0,580,451,620,951,360,892,980,043,37  1,480,523,792,671,543,928,760,651,96 
Haziran0,47-0,272,610,031,131,944,953,921,64  0,410,073,030,090,694,016,776,501,38 
Temmuz1,160,150,551,360,581,802,379,493,23  0,210,721,77-0,991,022,465,178,231,94 
Ağustos-0,290,522,300,860,861,121,469,092,47  0,080,856,60-0,592,352,772,415,891,68 
Eylül0,180,656,300,990,971,253,084,752,97  0,290,2410,880,132,651,554,783,41,37 
Ekim1,442,082,672,002,132,393,543,432,88  0,841,710,910,173,555,247,831,941,29 
Kasım0,521,49-1,440,382,303,512,883,282,24  2,002,02-2,53-0,084,089,990,742,810,66 
Aralık1,640,69-0,400,741,2513,581,182,931,03  2,981,37-2,220,692,3619,08-0,241,140,4 
                      
Yıllık değişim                     
Ay/Yıl2016201720182019202020212022202320242025 2016201720182019202020212022202320242025
Ocak9,589,2210,3520,3512,1514,9748,6957,6864,8642,12 5,9413,6912,1432,938,8426,1693,5386,4644,227,2
Şubat8,7810,1310,2619,6712,3715,6154,4455,1867,0739,05 4,4715,3613,7129,599,2627,09105,0176,6147,2925,21
Mart7,4611,2910,2319,7111,8616,1961,1450,5168,5038,1 3,8016,0914,2829,648,5031,20114,9762,4551,4723,5
Nisan6,5711,8710,8519,5010,9417,1469,9743,6869,80  2,8716,3716,3730,126,7135,17121,8252,1155,66 
Mayıs6,5811,7212,1518,7111,3916,5973,5039,5975,45  3,2515,2620,1628,715,5338,33132,1640,7657,68 
Haziran7,6410,9015,3915,7212,6217,5378,6238,2171,6  3,4114,8723,7125,046,1742,89138,3140,4250,09 
Temmuz8,799,7915,8516,6511,7618,9579,6047,8361,78  3,9615,4525,0021,668,3344,92144,6144,5041,37 
Ağustos8,0510,6817,9015,0111,7719,2580,2158,9451,97  3,0316,3432,1313,4511,5345,52143,7549,4135,75 
Eylül7,2811,2024,529,2611,7519,5883,4561,5349,38  1,7816,2846,152,4514,3343,96151,5047,4433,09 
Ekim7,1611,9025,248,5511,8919,8985,5161,3648,58  2,8417,2845,011,7018,2046,31157,6939,3932,24 
Kasım7,0012,9821,6210,5614,0321,3184,3961,9847,09  6,4117,3038,544,2623,1154,62136,0242,2529,47 
Aralık8,5311,9220,3011,8414,6036,0864,2764,7744,38  9,9415,4733,647,3625,1579,8997,7244,2228,52 

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), martta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,88, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 7,23, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 23,5 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 35,23 yükseldi.

Sanayinin 4 sektörünün yıllık değişimleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 30,89, imalatta yüzde 23,14, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 21,15 ve su temininde yüzde 58,02 artış gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimlerine bakıldığında, ara mallarında yüzde 19,78, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 32,91, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 30,89, enerjide yüzde 16,98 ve sermaye mallarında yüzde 23,14 yükseliş kaydedildi.

Sanayinin 4 sektörünün aylık değişimlerinde ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,52, imalatta yüzde 2,12 ve su temininde yüzde 2,92 artış hesaplanırken, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 0,87 azalış görüldü.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerine bakıldığında, ara malında yüzde 2,28, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 2,19, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 2,26, sermaye mallarında yüzde 2,53 artış gerçekleşirken, enerjide yüzde 1,17 azalış kaydedildi.

Sektörler/Alt GruplarAylık (Yüzde)Yıllık (Yüzde)
Madencilik ve taş ocakçılığı1,5230,89
İmalat2,1223,14
Elektrik, gaz-0,8721,15
Su temini2,9258,02

EN YÜKSEK ARTIŞ EĞİTİMDE

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında martta yıllık bazda en yüksek artış yüzde 80,42 ile eğitim grubunda oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, TÜFE, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,46, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 10,06, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 38,1 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 51,26 arttı.

Ana harcama grupları itibarıyla martta bir önceki aya göre giyim ve ayakkabı grubunda yüzde 2,48 azalış gerçekleşti. Söz konusu dönemde en yüksek artışın yaşandığı ana grubun ise yüzde 9,96 ile alkollü içecekler ve tütün olduğu hesaplandı.

YILLIK DEĞİŞİMLER

Martta geçen yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 14,81 ile giyim ve ayakkabı olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 80,42 ile eğitim olarak tespit edildi.

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimlerine bakıldığında, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 4,94, ulaştırmada yüzde 0,25, konutta yüzde 2,1 artış görüldü. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,23, ulaştırmada yüzde 0,04 ve konutta yüzde 0,33 oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 25'inin endeksinde düşüş gerçekleşirken 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 113 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler şöyle:

KapsamAylıkYıllık
TÜFE2,4638,1
Gıda ve alkolsüz içecekler4,9437,12
Alkollü içecekler ve tütün9,9646,74
Giyim ve ayakkabı-2,4814,81
Konut2,168,63
Ev eşyası2,3232,41
Sağlık0,7142,01
Ulaştırma0,2521,59
Haberleşme0,3724,01
Eğlence ve kültür2,2127,36
Eğitim4,6880,42
Lokanta ve oteller2,1543,38
Çeşitli mal ve hizmetler1,7837,18

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGELERİ

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, martta bir önceki aya göre yüzde 1,3, geçen yılın aralık ayına kıyasla yüzde 9,31, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 36,99 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 50,56 olarak gerçekleşti.

Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, martta aylık bazda en az yükseliş yüzde 1,15 ile "İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE" göstergesinde oldu.

Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 38,62 ile "Mevsimlik ürünler hariç TÜFE" göstergesinde kaydedildi.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri şöyle:

KapsamAylıkYıllık
Mevsimlik ürünler hariç TÜFE2,0738,62
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE1,336,99
Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE1,4637,42
İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE1,1537,57
Alkollü içecekler ve tütün hariç TÜFE2,237,8
Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE2,3935,3

 

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Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var (3 Nisan)
Bugün bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var
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