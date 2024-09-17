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"Engelli çalışanlar startup'larda büyük fark yaratabilir"

Türkiye’deki 10 milyon engellinin 2 milyonunun çalışabilir olduğunu belirten ES Kariyer Kurucusu Esra Odabaşı, özellikle startup'larda engelli çalışanların doğru yerde değerlendirildikçe çok büyük başarı ve fark yaratacaklarına inandığını açıkladı.

17 Eylül 2024 | 21:51
"Engelli çalışanlar startup'larda büyük fark yaratabilir"

Engelli istihdamıyla ilgili bir takım yasal düzenlemeler olsa da engelli bireylerin doğru pozisyonlara yerleştirilmesi ya da en azından iş sahibi olmaları konusunda hâlâ engeller olduğunu belirten ES Kariyer Kurucusu ve Çeşitlilik Savunucusu Esra Odabaşı, “Bu engellerin başında ön yargılar geliyor. Maalesef engellilerin sadece başlangıç pozisyonlarında çalışabileceği düşünülüyor, çok sık hastalandıkları algısı var, terfi edemez düşüncesi diğer bariyerlerden biri hâlâ. Çünkü hep kendimize benzeyen insanlarla ilerlemek istiyoruz. Sosyo kültürel ve sosyo ekonomik olarak benzer insanlarda çalışmak istiyoruz. Belki de bilinçaltımız böyle yönlendiriyor ancak çeşitlilik böyle oluşmuyor.  Çeşitlilik, farklı bakış açılarına sahip, farklı hayatlara sahip yaşayan ama günün sonunda yetkinlikleri ve teknik becerisi o pozisyon için uygun kişileri doğru değerlendirmek demek.” dedi.

Bu bakış açısıyla bakıldığında özellikle Startup'larda engelli çalışanların doğru yerde değerlendirildikçe çok büyük başarı ve fark sağlayacaklarına inandığını söyleyen Odabaşı, “STK'ların yaptıkları projelerde özellikle engelli bireylerle çalışıyorlar, çünkü çözümü tetikleyip daha yaratıcı çözümler sunulabiliyorlar. İnsan Kaynaklarına çok büyük rol düşüyor. Bakış açımızı değiştirip, çeşitliliğe önem vermemiz gerekiyor. Engelli ve engelli olmayanları bir arada değerlendirip engelli bireye öncelik vermemiz ve pozitif ayrımcılık yapmamız çok önemli. Bunu ne zaman bırakabiliriz, önyargılar kalktığı, engelli bir bireyle görüşme sırasında sormaya çekindiğimiz soruları sorduğunuz zaman bu pozitif ayrımcılık da ortadan kalkar. 

Öte yandan doğru engelli bireyi doğru pozisyona yerleştirdiğinizde bütün şirket kültürünü değiştirebilirsiniz. Çünkü bakış açısı değişecek. Mesela bir yazılımcı veya kasiyer olarak bir engelli bireyi yerleştirdiğinizde ve o birey işini doğru yaptığında bu bir domino etkisi yaratacak. Diğer engelli bireylere de örnek olacak. İşi doğru yapacak bireyi işe yerleştirmek, engelli veya değil mi düşünmeden, doğru pozisyona doğru kişiyi yerleştirmek çözümlerden biri olacak.” diyerek sözlerini bitirdi.
 

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