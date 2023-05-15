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Erdoğan: Açık ara önde bulunuyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemiz 14 Mayıs seçimleriyle bir demokrasi şölenini daha alnının akıyla tamamlamıştır

15 Mayıs 2023 | 02:30
Son Güncellenme: 15 Mayıs 2023 | 03:08
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Erdoğan: Açık ara önde bulunuyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemiz 14 Mayıs seçimleriyle bir demokrasi şölenini daha alnının akıyla tamamlamıştır. Henüz kesin sonuçlar belli olmamakla beraber açık ara önde bulunuyoruz. Kazanan, seçim tablolarının göstereceği rakamların ötesinde tartışmasız bir şekilde ülkemiz, milletimiz olmuştur. Dünyada benzeri yok, tarihimizin en yüksek katılımlı seçimlerinden birini yaşadık." dedi.  

YÜZDE 50'NİN ÜZERİNDE OY ORANIYLA İLK TURDA BİTİRECEĞİMİZE İNANIYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siyasi hayatımız boyunca istisnasız her zaman milli iradenin kararına saygı duyduk. Bu seçimde de saygı duyuyoruz, sonraki seçimlerde de saygı duyacağız. Yüzde 50'nin üzerinde bir oy oranıyla bu turu bitireceğimize inanıyoruz. TBMM üyeliği seçimleri, mevcut tabloyla bile Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu kazanmasıyla neticelenmiştir. Şayet milletimiz tercihini seçimin ikinci tura kalmasından yana yaptıysa onun da başımızın üstünde yeri var." ifadelerini kullandı. 

Devam Edecek

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