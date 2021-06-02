Uluslararası İşverenler Teşkilatı’nın (IOE) 4 yıl boyunca başkanlık görevini yürüten ve görev süresi 1 Haziran 2021 tarihinde sona eren Erol Kiresepi, IOE Genel Kurulu tarafından, 1 Haziran 2021 tarihinden geçerli olmak üzere ‘IOE Onursal Başkanlığı’na seçildi.

Geçtiğimiz yıl yüzüncü yılını kutlayan Uluslararası İşverenler Teşkilatı’nın (IOE) bünyesinde 2017’den bu yana başkanlık görevini sürdüren Santa Farma İlaç Sanayii Yönetim Kurulu Başkanı ve KİPLAS Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erol Kiresepi’nin görev süresi, 1 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilen IOE Genel Kurulu’nda sona erdi.

IOE Genel Kurulu, başkanlık döneminde küresel düzeyde gösterdiği üstün başarı ve özveriyi dikkate alarak, IOE Yönetim Kurulu’nun teklifi ile 1 Haziran 2021 tarihinden geçerli olmak üzere Kiresepi’yi ‘IOE Onursal Başkanlığı’na seçti.

Kiresepi, Genel Kurul’a hitaben yaptığı teşekkür konuşmasında IOE’nin ve Uluslararası Çalışma Teşkilatı’nın (ILO) yüzüncü kuruluş yıl dönümleri, G20 zirveleri gibi küresel düzeyde işveren kesimi için önemli dönüm noktalarında başkanlık görevini ifa etmekten memnuniyet duyduğunu, yüz yıl önce temelleri atılan IOE’nin sağlam yapısının görevini yaparken kendisine büyük bir avantaj sağladığını vurguladı.

“Bu önemli unvana layık görülmekten onur duydum”

IOE Onursal Başkanlığı’na seçilen Kiresepi, işveren kesiminin güncel sorunlarına ve ihtiyaçlarına cevap vermek üzere dinamik ve çevik bir organizasyon modeli için IOE’nin yapısını yenilediklerini, işverenlerin sesinin daha geniş platformlarda duyulmasını sağlayacak şekilde yeni ortaklık ve iş birlikleri geliştirdiklerini ifade etti.

Dört yıllık başkanlık döneminin sonundaki olan tüm başarının işveren kesiminin birlikte hareket etmesiyle mümkün olduğunun ve bu birlikteliğe liderlik etmenin gurur verici olduğunun altını çizdi. Kiresepi, gerek duyulduğunda IOE’nin gönüllü elçisi olarak bu önemli kuruluşa destek vermeye devam edeceğini ve bu önemli unvana layık görülmesinden onur duyduğunu kaydetti.

IOE, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) üçlü yönetim yapısı 1920 yılında oluşturuldu. Genel merkezi İsviçre Cenevre’de yer alan IOE, 140’den fazla ülkeden 150’nin üzerinde işveren teşkilatını temsil ediyor. IOE, küresel ölçekte ILO, Dünya Ticaret Örgütü (WTO), Birleşmiş Milletler (UN), G20, G7 gibi birçok platformda işveren kesimini temsil etmektedir.