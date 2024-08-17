ARA
DOLAR
33,69
0,15%
DOLAR
EURO
37,15
0,44%
EURO
GRAM ALTIN
2716,76
2,26%
GRAM ALTIN
BIST 100
9821,96
-1,61%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Erzincan'da üretiliyor, yazın talep artıyor

Erzincan'da üretilen ve bölgede "ekşi su" olarak adlandırılan maden suyuna yüksek seyreden hava sıcaklığı nedeniyle talep arttı.

17 Ağustos 2024 | 12:35
Erzincan'da üretiliyor, yazın talep artıyor

Erzincan Belediyesince 1932'de üretimine başlanan ve çevre illere gönderilen Ekşisu Erzincan Bögert Doğal Maden Suyu tüketiminde, artan hava sıcaklığı yüzünden artış yaşandı. AA'nın haberine göre paylaşılan bilgiler şöyle:

1 5 YIL SONRA ÜRETİM BAŞLADI

5 YIL SONRA ÜRETİM BAŞLADI Kent merkezine 14 kilometre uzaklıkta Ekşisu Mesire Alanı'ndan çıkan Ekşisu Erzincan Bögert Doğal Maden Suyu, 5 yıllık aranın ardından tekrar üretilmeye başlandı.

2 GÜNDE 250 BİN ŞİŞE

GÜNDE 250 BİN ŞİŞE Yoğun talep nedeniyle iki vardiya şeklinde çalışmaya başlanan fabrika, günlük üretimini 100 binden 250 bin şişeye çıkardı. Ekşi su "sade", "limonlu", "elmalı" ve "nar" türleriyle yurt içindeki çeşitli şehirlerin yanı sıra yurt dışına da gönderiliyor.

3 SODALAR İHRAÇ EDİLİYOR

SODALAR İHRAÇ EDİLİYOR Erzincan Bögert Maden Suyu Fabrikası Müdürü Kenan Çeribaşı, AA muhabirine, artan sıcaklarla maden suyuna yoğun talep aldıklarını söyledi. Gelen talebi karşılamakta zaman zaman zorlandıklarını aktaran Çeribaşı, yaz sezonunda satışların zirveye çıktığını anlattı. "Sürekli stoklu çalışmamıza rağmen yine de talebi karşılamakta zorlanıyoruz. Yurt içi ve dışında pazarlama ağımızı genişletmiş durumdayız. Yeni ürünlerimiz ile Erzincan ve dışına hizmet vermekteyiz." diyen Çeribaşı, Erzincan'ın bu özel içeceğini vatandaşlara ulaştırmanın gayreti içinde olduklarını belirtti.

4 YENİ İHRACAT ROTALARI

YENİ İHRACAT ROTALARI Yeni ihracat rotaları belirlediklerini dile getiren Çeribaşı, şöyle devam etti: "İlk olarak limonla başlamıştık akabinde ürünlerimize elma ve nar eklendi. Nasip olursa ağustos ayı sonuna kadar mandalinayı da ürün yelpazemize eklemiş olacağız. Yurt dışında şu anda mevcutta Arabistan ve İsviçre ile çalışıyoruz. Almanya, Ürdün, Libya ve Dubai gibi ülkelerle görüşmelerimiz devam ediyor. Çok yakın zamanda bu ülkelere de sevkiyatlarımızı başlatmış olacağız."

5 YAZIN ÇOK TÜKETİLİYOR

YAZIN ÇOK TÜKETİLİYOR Çeribaşı, "Kas yapısını desteklemesinden dolayı yazın özellikle bu mineral çok fazla tüketiliyor. Ürettiğimiz limonlu maden suyu ise içinde barındırdığı minerallerin yanında C vitamini deposu olması sebebiyle insanlara şiddetle tavsiye ediyoruz" dedi.

6 MESİRE ALANINA ZİYARET

MESİRE ALANINA ZİYARET Fabrikanın bulunduğu bölgedeki Ekşisu Mesire Alanı'na gelen vatandaşlar da çeşmelerden akan doğal maden suyundan alıyor.
Erzincan'da üretilen ve bölgede "ekşi su" olarak adlandırılan maden suyuna yüksek seyreden hava sıcaklığı nedeniyle talep arttı. Fabrikanın bulunduğu bölgedeki Ekşisu Mesire Alanı'na gelen vatandaşlar da çeşmelerden akan doğal maden suyundan alıyor.
Erzincan'da üretilen ve bölgede "ekşi su" olarak adlandırılan maden suyuna yüksek seyreden hava sıcaklığı nedeniyle talep arttı. Fabrikanın bulunduğu bölgedeki Ekşisu Mesire Alanı'na gelen vatandaşlar da çeşmelerden akan doğal maden suyundan alıyor.
0
  • ALTIN GRAM - TL 2716,76 2,26%
  • ALTIN ONS 2508,18 2,11%
  • BIST 100 9821,96 -1,61%
  • DOLAR/JAPON YENI 147,612 -1,132%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36795 -0,37869%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 89,45 0,5737%
  • DOLAR/TURK LIRASI 33,69 0,1498%
  • EURO/DOLAR 1,1028 0,5196%
  • EURO/TURK LIRASI 37,1527 0,4382%
  • STERLIN/DOLAR 1,2945 0,70795%
Borsa Haberleri
BIST 100'de bu hafta en çok artan/azalan 3 hisse, en değerli 3 şirket (12-16 Ağustos 2024)
‘Yap-sat’çılıkla başladı, halka arza hazırlanıyor
Borsada gelecek hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 1 şirket var
Borsada gelecek hafta 1 şirket bedelsiz sermaye artıracak
Bu hafta gram altın yatırımcısını sevindirdi, borsa üzdü
Ahes GYO’nun halka arz oluyor: Fiyatı ne kadar, kaç lot dağıtacak?
Kıraç Galvaniz halka arzına 4,5 kat talep geldi
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (12-15 Ağustos 2024)
Borsada dün geri alım yapan 3 şirket (15 Ağustos)
Şişecam (SISE) bilanço tarihi belli oldu
SPK'dan bir halka arz, 3 sermaye artırımı onayı
SPK bülteninden: 1 yeni halka arz, 2 bedelsiz onayı var
Yabancılar 323,5 milyon dolarlık hisse sattı
Kıraç Galvaniz'den halka arz açıklaması: Dün başladı...
Gündoğdu Gıda'dan halka arz açıklaması... Bugün başlıyor
GERİ
İLERİ
BIST 100'de bu hafta en çok artan/azalan 3 hisse, en değerli 3 şirket (12-16 Ağustos 2024)
‘Yap-sat’çılıkla başladı, halka arza hazırlanıyor
Borsada gelecek hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 1 şirket var
Borsada gelecek hafta 1 şirket bedelsiz sermaye artıracak
Bu hafta gram altın yatırımcısını sevindirdi, borsa üzdü
Ahes GYO’nun halka arz oluyor: Fiyatı ne kadar, kaç lot dağıtacak?
Kıraç Galvaniz halka arzına 4,5 kat talep geldi
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (12-15 Ağustos 2024)
Borsada dün geri alım yapan 3 şirket (15 Ağustos)
Şişecam (SISE) bilanço tarihi belli oldu
SPK'dan bir halka arz, 3 sermaye artırımı onayı
SPK bülteninden: 1 yeni halka arz, 2 bedelsiz onayı var
Yabancılar 323,5 milyon dolarlık hisse sattı
Kıraç Galvaniz'den halka arz açıklaması: Dün başladı...
Gündoğdu Gıda'dan halka arz açıklaması... Bugün başlıyor
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL