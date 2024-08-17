Erzincan'da üretiliyor, yazın talep artıyor

Erzincan Belediyesince 1932'de üretimine başlanan ve çevre illere gönderilen Ekşisu Erzincan Bögert Doğal Maden Suyu tüketiminde, artan hava sıcaklığı yüzünden artış yaşandı. AA'nın haberine göre paylaşılan bilgiler şöyle:

1 5 YIL SONRA ÜRETİM BAŞLADI Kent merkezine 14 kilometre uzaklıkta Ekşisu Mesire Alanı'ndan çıkan Ekşisu Erzincan Bögert Doğal Maden Suyu, 5 yıllık aranın ardından tekrar üretilmeye başlandı.

2 GÜNDE 250 BİN ŞİŞE Yoğun talep nedeniyle iki vardiya şeklinde çalışmaya başlanan fabrika, günlük üretimini 100 binden 250 bin şişeye çıkardı. Ekşi su "sade", "limonlu", "elmalı" ve "nar" türleriyle yurt içindeki çeşitli şehirlerin yanı sıra yurt dışına da gönderiliyor.

3 SODALAR İHRAÇ EDİLİYOR Erzincan Bögert Maden Suyu Fabrikası Müdürü Kenan Çeribaşı, AA muhabirine, artan sıcaklarla maden suyuna yoğun talep aldıklarını söyledi. Gelen talebi karşılamakta zaman zaman zorlandıklarını aktaran Çeribaşı, yaz sezonunda satışların zirveye çıktığını anlattı. "Sürekli stoklu çalışmamıza rağmen yine de talebi karşılamakta zorlanıyoruz. Yurt içi ve dışında pazarlama ağımızı genişletmiş durumdayız. Yeni ürünlerimiz ile Erzincan ve dışına hizmet vermekteyiz." diyen Çeribaşı, Erzincan'ın bu özel içeceğini vatandaşlara ulaştırmanın gayreti içinde olduklarını belirtti.

4 YENİ İHRACAT ROTALARI Yeni ihracat rotaları belirlediklerini dile getiren Çeribaşı, şöyle devam etti: "İlk olarak limonla başlamıştık akabinde ürünlerimize elma ve nar eklendi. Nasip olursa ağustos ayı sonuna kadar mandalinayı da ürün yelpazemize eklemiş olacağız. Yurt dışında şu anda mevcutta Arabistan ve İsviçre ile çalışıyoruz. Almanya, Ürdün, Libya ve Dubai gibi ülkelerle görüşmelerimiz devam ediyor. Çok yakın zamanda bu ülkelere de sevkiyatlarımızı başlatmış olacağız."

5 YAZIN ÇOK TÜKETİLİYOR Çeribaşı, "Kas yapısını desteklemesinden dolayı yazın özellikle bu mineral çok fazla tüketiliyor. Ürettiğimiz limonlu maden suyu ise içinde barındırdığı minerallerin yanında C vitamini deposu olması sebebiyle insanlara şiddetle tavsiye ediyoruz" dedi.

6 MESİRE ALANINA ZİYARET Fabrikanın bulunduğu bölgedeki Ekşisu Mesire Alanı'na gelen vatandaşlar da çeşmelerden akan doğal maden suyundan alıyor.

Erzincan'da üretilen ve bölgede "ekşi su" olarak adlandırılan maden suyuna yüksek seyreden hava sıcaklığı nedeniyle talep arttı. Fabrikanın bulunduğu bölgedeki Ekşisu Mesire Alanı'na gelen vatandaşlar da çeşmelerden akan doğal maden suyundan alıyor.