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Eski ehliyeti olanlar dikkat! Son tarih 31 Aralık (Ehliyet yenileme ücreti 2024)

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen ehliyetlerin yenilenmesi için son tarihin 31 Aralık 2024 olduğunu bildirdi.

23 Eylül 2024 | 11:29
Eski ehliyeti olanlar dikkat! Son tarih 31 Aralık (Ehliyet yenileme ücreti 2024)

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen ehliyetlerin yenilenmesi için son tarihin 31 Aralık 2024 olduğu, bu tarihten sonra eski sürücü belgelerinin geçersiz olacağı ve değiştirilmesinin normal harç tarifesi üzerinden yapılacağı belirtildi.

EHLİYET YENİLEME NASIL YAPILIR? GEREKLİ EVRAKLAR NELER?

Tüm nüfus müdürlüklerinden gerçekleştirilebilecek sürücü belgesi başvurusu için istenen evraklar şöyle:

  • Sağlık raporu
  • Bir adet biyometrik fotoğraf 
  • 15 lira yenileme ücreti i
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