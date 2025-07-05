Bursa'da bir modacı, sattığı ve sınırlı süre kullanılan gelinlik ve abiyeleri müşterilerinden geri alıp onlar adına başka müşterilere bu kıyafetleri kiralıyor.

Bursalı kadın girişimci Filiz Çekil, pandemi döneminde insanların kıyafet diktirmeye fırsat bulamaması üzerine elinde bulunan ve müşterilerinden geri aldığı kıyafetleri kiralamaya başladı. Bu model, beklenmedik bir biçimde büyüdü.

Kiralık fiyatlar 25 bin TL'den başlayıp 100 bin TL'yi bulabiliyor.

Kuru temizleme gideri düştükten sonra elde edilen kira gelirinin yarısı müşteriye, yarısı modacıya kalıyor. Örneğin, 30 bin TL'ye kiralanan bir abiyeden 2 bin TL temizlik gideri sonrası 28 bin TL kalıyor. Herkes payını alıyor.

Kurduğu sistem hakkında örnek veren Çekil "İnsanlar bana kıyafet diktiriyorlar. Bir müşterim 3 tane kıyafet 2 tane esvap diktirmişti. Düğünde kullandıktan sonra kuru temizleme yaparak kiralama sistemine koyduk. Bu müşterim kendine 2 tane beşi bir yerde yaptı. Sonrasında Mısır'a tatile gitti" diye konuştu.

Modacı Filiz Çekil, gelinlik ve abiye kiralamayla yeni bir gelir modeli oluşturdu.

"Artık şaka yapıyorum: ‘Emekli maaşınızı gönderdim' diyorum"

Kiralama modelinin insanlara cazip geldiğini anlatan Modacı Filiz Çekil "İnsanlar şehir dışından bile gelip kiralıyor. 10 tane 15 tane kıyafet birden kiralıyor. Şehir dışına bir araba dolusu kiralayıp gönderdiğimi biliyorum. Kıyafetleri kiralayıp gelir elde eden müşterilerim öyle memnun ki bazen şaka yapıyorum:

‘Emekli maaşınızı gönderdim' diyorum. Çünkü gerçekten bir gelir modeli oldu artık. Bir sezon boyunca ilgi görüp tutulan kıyafet; sezonu geçmeden kendini zaten amorti ediyor. Sezon bittiğinde kıyafeti alıp yenisini dikiyorum. Böylece hem ben kazanıyorum hem onlar." diyerek sistemin sürdürülebilirliğini anlattı.

Satış fiyatları kıyafetin özelliğine göre değişiyor: 50 bin TL'ye de satılıyor, 100 bin TL'ye de ama bütçesi daha dar olanlar için kiralık parçalar bir alternatif oluyor.İHA