Esnek çalışma, kariyer hedeflerinin önüne geçti

Teedo Online Eğitim Platformu için FikriMühim tarafından yapılan ‘Kariyer Odaklı Online Eğitim Araştırması’, daha yüksek/kıdemli bir pozisyona geçme fırsatına oranla esnek çalışma özgürlüğünün, çalışanlar için daha fazla tercih nedeni olduğunu ortaya koydu. Ayrıca, şirketlerin sunduğu eğitim ve gelişim fırsatlarının yeni bir işe geçmek için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu belirtenlerin oranı da yüzde 61 oldu.

İstanbul, İzmir ve Ankara’da 25-50 yaş arasındaki 600 beyaz yakalı çalışan ile çevrimiçi olarak gerçekleştirilen araştırmaya göre “Yeni bir işe geçme konusunda sizi daha çok ne motive eder?” sorusuna katılımcıların yüzde 79’u, ‘Daha iyi bir maaş’; onu takiben yüzde 55’i ‘Esnek çalışma saatleri’, ardından ise ‘Daha yüksek bir kıdem’ cevabını verdi. Esnek çalışma saatleri, uzaktan/remote veya hibrit çalışmak kadınlar tarafından daha fazla tercih edilirken, daha yüksek kıdemli bir pozisyonun erkekler tarafından daha önemli bulunduğu görüldü.

Esnek çalışma yeni bir iş kültürü yarattı

Teedo CMO'su Cansu Karagül, araştırma sonuçlarını değerlendirirken, esnekliğin çalışanların iş-yaşam dengelerini daha iyi korumalarına yardımcı olduğunu ve iş dünyasında kalıcı olacağını vurguladı. Karagül, “Esnek çalışmanın, iş dünyasında yeni ve vazgeçilmez bir iş kültürü oluşturduğunu söyleyebiliriz. Esnek çalışma düzeni, çalışanların iş-yaşam dengelerini sağlamalarına olanak tanıyan bir yapı sunuyor ve iş dünyasında kalıcı bir yer ediniyor. Ofise dönüş yönündeki eğilimlere rağmen, çalışanların esnekliğe olan bağlılıklarını sürdürdüğünü görüyoruz. Pek çok çalışan, mevcut pozisyonlarında uzaktan çalışma imkânı sunulmadığında yeni bir iş arayışına yönelebileceğini belirtiyor. Teedo olarak gerçekleştirdiğimiz araştırma da bu durumu açıkça ortaya koyuyor. İnsanın sürdürülebilirliğini konuştuğumuz bu dönemde, insan odaklı çalışma yaklaşımını daha fazla şirket istihdam politikalarına dahil etmek zorunda kalacak. Esnek çalışma bir yan hak olmaktan çıkarak, işin tercih edilmesinde başlı başına belirleyici bir faktör haline geldi. Esnek çalışmanın yeni ve vazgeçilmez bir iş kültürü yarattığını söyleyebiliriz. Buna paralel olarak, çalışanlar, geleneksel sınıf içi eğitimler yerine daha esnek ve uzaktan erişilebilir eğitim modellerine yöneliyor. Teedo olarak biz de bu doğrultuda online eğitimlerimizle profesyonellerin kariyer hedeflerine ulaşmalarına katkı sunuyor ve onlara her an, her yerden erişebilecekleri esnek öğrenme fırsatları sağlıyoruz.” dedi.

Esnek çalışma vurgusu iş dünyasında esnek çalışmanın yükselişine paralel olarak, 2024-2026 Orta Vadeli Program’a (OVP) da girdi. OVP’de uzaktan, kısmi ve geçici süreli çalışma ile platform çalışması gibi yeni nesil esnek çalışma modellerinde yaşanan gelişmeler doğrultusunda işgücü piyasalarının güvenceli esnekleştirilmesi için mevzuat düzenlemelerinin 2025 yılı ilk çeyreği itibarıyla yapılması öngörüldü.

Yurt dışında çalışmaya çeken ne?

‘Kariyer Odaklı Online Eğitim Araştırması’nın önemli bir yönü de yurt dışında yaşamayı tercih edenlerin tercihlerine ışık tutması oldu. Araştırmaya katılanlardan ‘Yeni bir işe geçmemde yurt dışında çalışma imkânı beni motive eder’ yanıtını veren 201 kişiden yüzde 40’ı ‘daha iyi yaşam koşulları’nın yurt dışında çalışma kararını etkilediğini belirtirken, bunu yüzde 28 ile ‘çocuklarımı yurt dışında yetiştirmek istiyorum’ cevabı izledi. Daha çok para kazanmak için yurt dışında çalışmak isteyenlerin oranı ise yüzde 15’te kaldı.

Yaş arttıkça kariyerini ya da işini değiştirme eğilimi azalıyor

Farklı yaş gruplarından çalışanların iş hayatlarına ilişkin beklentilerini de anlamayı amaçlayan araştırmanın bir başka çarpıcı sonucu, özellikle 25-34 yaş arasındaki gençlerin kariyer veya iş değiştirmeyi düşündüğünü göstermesi oldu. “Kariyerinizi değiştirmeyi ya da yeni bir işe girmeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 43’ü “Evet” cevabını verdi. “Hayır” diyenlerin “Evet” diyenlerden fazla olduğu tek grup ise 45-50 yaş arasındakiler oldu.

Eğitim desteği motivasyon nedeni

İşletmelerin hedeflerine ulaşmak için yüksek nitelikli çalışanlara ihtiyaç duydukları, bu çalışanların da yalnızca motive olduklarında o şirkette çalışmaya devam ettikleri günümüzde tartışmasız bir gerçek. Teedo’nun araştırması da bu durumu teyit ediyor. Araştırmaya göre, şirketlerin sunduğu eğitim ve gelişim fırsatları, yüzde 61 ile çalışanların yeni bir işe geçmeleri için önemli bir motivasyon kaynağı oluşturuyor. Daha iyi bir maaş, esnek çalışma, kıdem ve eğitim desteğine ek olarak esnek cuma, regl izni, wellbeing desteği gibi yan haklar, güçlü bir kurum kültürü ve yurt dışında çalışma imkanı da motivasyon kaynakları arasında yer alıyor.