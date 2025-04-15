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Evde bakım yardımı hesaplara yatırılıyor: Aylık kaç lira olacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 5,4 milyar lira Evde Bakım Yardımını hesaplara yatırmaya başladıklarını bildirdi.

15 Nisan 2025 | 11:09
Evde bakım yardımı hesaplara yatırılıyor: Aylık kaç lira olacak?

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Evde Bakım Yardımının engellilerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle 2006'da başlatıldığını anımsattı.

Engelli vatandaşların, aile bütünlüklerini muhafaza edecek şekilde bakımlarının evde yapılmasını öncelediklerini vurgulayan Göktaş, söz konusu yardımla engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek olduklarını aktardı.

Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 10 bin 125 lira ödeme yapıldığı bilgisini veren Göktaş, şunları kaydetti:

"Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 5,4 milyar lira Evde Bakım Yardımını hesaplara yatırmaya başladık. Aylık ortalama 544 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımından yararlanıyor. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. Bakanlık olarak engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

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