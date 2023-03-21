ARA
Bist 100
4938,29
-0,75%
Bist 100
Dolar/TL
19,0255
0,08%
Dolar/TL
Euro/TL
20,3913
0,0265%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0717
-0,0457%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1205,99
-0,28%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Evi ağır ve orta hasarlı depremzedelerin elektrik ve doğal gaz borçları silindi silindi

Evi ağır ve orta hasarlı depremzedelerin elektrik ve doğal gaz borçları silindi silindi

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle konutu ve/veya iş yeri yıkılan, acil yıkılacak, ağır ve orta hasarlı olan, elektrik ve/veya doğal gaz abonelerinin ödenmemiş tüketim bedelleri olağanüstü hal (OHAL) kapsamında terkin edildi.

21 Mart 2023 | 09:27
Son Güncellenme: 21 Mart 2023 | 09:43
0
Evi ağır ve orta hasarlı depremzedelerin elektrik ve doğal gaz borçları silindi silindi

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, 6 Şubat günü meydana gelen depremler dolayısıyla genel hayata etkili afet bölgesi kabul edilen yerlerde, depremler sebebiyle konutu ve/veya iş yeri yıkılan, acil yıkılacak, ağır veya orta hasarlı hale gelen abonelerin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketine devredilmiş olan elektrik tüketiminden kaynaklanan tutarlarda dahil olmak üzere 6 Şubat tarihine kadar tahakkuk edilmiş ancak tahsil edilmemiş elektrik ve doğal gaz tüketim tutarları ile son okuma tarihinden 6 Şubat tarihine kadarki döneme ait tüketimler için ilgili tüketim tutarları ve bu abonelerin varsa daha önceki dönemlere ilişkin ödenmemiş fatura tutarları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanmak üzere ferileri ile terkin edilecek.

Öte yandan, kamu tüzel kişiliğini haiz aboneler ve genel aydınlatma abonelikleri bu kararnamenin dışında sayılacak.

Bu kararname ile silinen fatura tutarlarına yönelik varsa açılmış dava ve icra takipleri sona erecek.

Bu kapsamda sona erdirilen icra takipleri için 02 Temmuz 1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu uyarınca alınması gereken harçlar ile 30.06.1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanunun 1’inci maddesinde düzenlenen harç alınmayacak.

Öte yandan, daha önce alınan harçlar iade edilmeyecek. Bu kapsamda takibi sona eren dava ve icra dosyaları ile ilgili yargılama gideri ve vekalet ücreti talebinde bulunulamayacak.

Etiketler
deprem
0
  • ALTIN GRAM - TL 1205,99 -0,28%
  • ALTIN ONS 1971,64 -0,38%
  • BIST 100 4938,29 -0,75%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,0255 0,08%
  • EURO/TURK LIRASI 20,3913 0,0265%
  • EURO/USD 1,0717 -0,0457%
  • INGILIZ STERLINI 1,22411 -0,29242%
  • JAPON YENI 131,822 0,381%
  • KANADA DOLARI 1,36832 0,1222%
  • RUS RUBLESI 76,9465 0,4196%
Günün En Çok Okunanları
85 yıllık bir Harvard araştırmasına göre en mutsuz işler
Başvuru için süre kısıtlaması olacak mı? 10 soruda kentsel dönüşüm kredisi
Başvuru için süre kısıtlaması olacak mı? 10 soruda kentsel dönüşüm kredisi
Gayrimenkulde kiralama trendi gelişiyor
Gayrimenkulde kiralama trendi gelişiyor
Enflasyondan kaçan PL ürünlere yöneldi: Market zincirleri neler söylüyor?
Enflasyondan kaçan PL ürünlere yöneldi: Market zincirleri neler söylüyor?
Teknoloji sektöründe işten çıkarma dalgası sürüyor
Teknoloji sektöründe işten çıkarma dalgası sürüyor
Rolls-Royce'un ay planı ne anlama geliyor?
Rolls-Royce'un ay planı ne anlama geliyor?
Ramazan pidesine yüzde 60 zam
Ramazan pidesine yüzde 60 zam
Yurtiçi Kargo çalışma saatleri 2023: Yurtiçi Kargo saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor?
GERİ
İLERİ
85 yıllık bir Harvard araştırmasına göre en mutsuz işler
Başvuru için süre kısıtlaması olacak mı? 10 soruda kentsel dönüşüm kredisi
Gayrimenkulde kiralama trendi gelişiyor
Enflasyondan kaçan PL ürünlere yöneldi: Market zincirleri neler söylüyor?
Teknoloji sektöründe işten çıkarma dalgası sürüyor
Başvuru için süre kısıtlaması olacak mı? 10 soruda kentsel dönüşüm kredisi
Gayrimenkulde kiralama trendi gelişiyor
Enflasyondan kaçan PL ürünlere yöneldi: Market zincirleri neler söylüyor?
Teknoloji sektöründe işten çıkarma dalgası sürüyor
Rolls-Royce'un ay planı ne anlama geliyor?
Gayrimenkulde kiralama trendi gelişiyor
Enflasyondan kaçan PL ürünlere yöneldi: Market zincirleri neler söylüyor?
Teknoloji sektöründe işten çıkarma dalgası sürüyor
Rolls-Royce'un ay planı ne anlama geliyor?
Ramazan pidesine yüzde 60 zam
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL