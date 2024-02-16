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Evlilik kredisine ilk gün kaç kişi başvurdu? Bakan Göktaş açıkladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile ve Gençlik Fonu'na deprem bölgesinden şu ana kadar 1112 gencimiz başvurdu." dedi.

16 Şubat 2024 | 12:28
Evlilik kredisine ilk gün kaç kişi başvurdu? Bakan Göktaş açıkladı

Göktaş, AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Hüseyin Ceylan Uluçay'ın, bir otelde düzenlenen proje tanıtım toplantısında, kamuoyunda evlilik kredisi olarak bilinen "Aile ve Gençlik Fonu'na başvurularla ilgili bilgi verdi. 

Göktaş, şunları kaydetti:

"Gençlerimizin hayallerini gerçekleştirmelerine destek olmak amacıyla hayata geçirdiğimiz Aile ve Gençlik Fonu'na başvuruları dün itibarıyla bakanlığımızın internet sitesinden almaya başladık. Pilot bölge olarak belirlediğimiz deprem bölgesinden başlattığımız fona şu ana kadar 1112 genç çiftimiz başvurdu. Gençlerimiz bu destek ile aynı zamanda kendi projelerini de hayata geçirebilecek. İnanıyorum ki ülkemiz için yararlı olacak pek çok proje, verilecek bu destekle hayat bulacak. Fona gösterilen bu yoğun ilgiden dolayı tüm gençlerimize teşekkürlerimi sunuyorum."

 

 

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