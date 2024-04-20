EVSİD'den yeni dönemde yeni ihracat hedefi

2023 yılını 3,2 milyar dolar ihracatla kapatan ev ve mutfak eşyaları sektörünün çatı STK’sı EVSİD’in 4. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Talha Özger'in ikinci kez başkan seçildiği toplantı sonrası yeni yönetim kurulu ve sektör temsilcilerinin katılımı ile derneğin 10. kuruluş yılı kutlandı. -

2024-27 dönemi için ikinci kez başkan seçilen Talha Özger, yeni yönetim olarak 2024 yılı için planlarını yılın başında yaptıklarını ve ilk etkinliğin 27-28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Invitation Only olacağını yineledi. Kuruluşta, kurulduktan sonraki gelişim süresinde de derneğin tüm sektör firmalarının, Ticaret Bakanlığı'nın ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarının çok büyük olduğunu ifade eden Özger, 2 yılı pandemi ile geçen 10 yıllık sürede EVSİD olarak 28 ülkede 48 faaliyet gerçekleştirdiklerini belirtti.

Yurtdışı heyetler, alım heyetleri, eğitimler, sivil toplum kuruluşları ile birlikte gerçekleştirilen projelerle dolu 10 yılı geride bıraktıklarını belirten Özger, "Kuruluşumuzda yurt içi fuarlarla ilgili sıkıntı yaşanıyordu, fuar organize ederek sektörü bölmek yerine farklı olarak Invitation Only konseptini hayata geçirdik. Daha sonrasında Invitation Only konseptini yurt dışına taşıdık ve Kolombiya modeliyle Ticaret Bakanlığı tarafından en iyi uygulama örnekleri arasına seçilerek ödüllendirildik. Rakip olsak da birliktelik mottosuyla hep birlikte tabiri caizse gidilmedik pazar bırakmadık. Tüm faaliyetlerimizde firmalarımızın yeni müşteriler kazanmalarını ve ihracatlarının artmasını hedeflerken ülke imajımızın da güçlenmesine gayret gösterdik." dedi.

“HEDEF İHRACAT BİRİM DEĞERİNİ ARTIRMAK”

EVSİD olarak yeni dönem hedeflerinin ihracat artışından çok birim ihracat değerini arttırmak, sadece yeni pazar değil daha karlı yeni pazarlar aramak olduğunun altını çizen Özger, "Daha büyük ve daha profesyonel organizasyonlar gerçekleştirmeli ve ülke imajımızı güçlendirmeliyiz. Amacımız Türk Ev ve Mutfak Eşyaları sektörünün küresel bazda rekabet gücünü arttırmak ve hem ihracat hacmimizi hem de birim ihracat değerimizi yukarıya taşıyabilmek." dedi.

İLK ÇEYREK İHRACATINDA YÜZDE 3'LÜK DÜŞÜŞ

İhracat rakamlarının pandemi sonrası beklenenin üzerinde artmış olsa da tüm pazarlardaki daralmaya paralel olarak 2022 ve 2023 yılları ihracatında daralma yaşadıklarını ifade eden Özger, "2023 yılında yüzde 4,8’lik daralmaya karşın küresel bazda Çin, Almanya, İtalya ve Hollanda’nın ardından 5. büyük ihracatçı olarak yerimizi korumayı başardık. 2024 yılı ilk 3 aylık verileri de ihracattaki düşüşün devam ettiğini gösteriyor, 2024 yılı Ocak-Mart dönemi ihracatı da yüzde 3’lük düşüşle 792 milyon dolar olarak gerçekleşti. En büyük pazarımız yüzde 42 ile Avrupa, yüzde 23 ile Ortadoğu ve yüzde 17 ile Afrika." ifadelerini kullandı.