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Bir şirketten daha halka arz başvurusu

Fiba Faktoring, şirket paylarının Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. liderliğindeki halka arzı kapsamında izahname onayı için SPK’ya başvurdu. Fiba Faktoring Genel Müdürü Özge Yılmaz, “Halka arzla birlikte bilinirliğimizi artırıp yolumuza daha güçlü ve daha şeffaf bir şirket olarak devam etmeyi hedefliyoruz." dedi.

14 Ağustos 2024 | 10:46
Son Güncellenme: 14 Ağustos 2024 | 11:28
Bir şirketten daha halka arz başvurusu

Fiba Grubu’nun üyesi olarak 1992 yılında kurulan Fiba Faktoring, halka arza hazırlanıyor. Şirket, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. liderliğinde yapılması planlanan halka arz kapsamında izahname onayı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu.

"Yolumuza daha güçlü bir şekilde devam etmeyi hedefliyoruz"

Fiba Faktoring Genel Müdürü Özge Yılmaz, yenilikçilik ve çeviklik üzerine kurulu çalışma kültürü, dijital iş birlikleri, robot teknolojisi uygulamaları, otomatik karar destek sistemleri ve özellikle KOBİ’ler için tasarladığı ürünlerle finansal hizmetlerini yaygınlaştıran Fiba Faktoring’in tüm bu özellikleriyle sektörünün önde gelen kuruluşlarından biri olduğunu söyledi. 

Şirketin, SPK’nın onayına bağlı olmak üzere halka arza ilk adımını attığını ifade eden Özge Yılmaz, “Fiba Faktoring olarak müşterilerimize doğru, hızlı ve kaliteli hizmet sunarken finans ve faktoring sektörünün gelişimine katkı sunma misyonuyla sürdürdüğümüz 32 yıllık yolculuğumuzun önemli dönüm noktalarından birindeyiz. Halka arzla birlikte bilinirliğimizi artırıp yolumuza daha güçlü ve daha şeffaf bir şirket olarak devam etmeyi hedefliyoruz. Bu yeni dönemde, müşterilerimizin, çatısı altında olmaktan her zaman güç aldığımız Fiba Holding’in ve tüm paydaşlarımızın yanı sıra bize güvenen yatırımcılarımızın memnuniyetini en yüksek seviyede sağlamak için her zamankinden daha fazla çalışacağız” diye konuştu.

Başvurunun henüz Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde değerlendirme aşamasında olduğunu belirten ve henüz izahnamenin onaylanma sürecinin tamamlanmadığını ifade eden Yılmaz, yatırımcıların yatırım kararlarını Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanması halinde, onaylı izahnameyi incelemeleri suretiyle vermeleri gerektiğini de sözlerine ekledi.

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Bir şirketten daha halka arz başvurusu
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Borsada 3 hisseye kredili işlem yasağı
Kontrolmatik (KONTR) temettü tarihi ve miktarı kesinleşti
Doğuş Otomotiv (DOAS) bilanço tarihi belli oldu
12 Ağustos borsada gün sonu özeti
Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak (13 Ağustos)
Borsada salı günü (bugün) 2 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket
Hisseye yabancı ilgisi ne zaman artacak?
2025’te kurulu gücünü 1800 MW’a çıkaracak
Borsada bu hafta temettü ödemesi kesinleşmiş 5 şirket
Borsada küçük yatırımcı göçü
GERİ
İLERİ
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