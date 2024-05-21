Londra'daki Bonhams Müzayede Evi'nde İslam ve Hint eserlerinin satışa çıkarıldığı açık artırmada Osmanlı dönemine ait çok sayıda eser de alıcısını buldu.

Müzayedenin en önemli parçaları arasında yer alan ve Fatih portresini taşıyan 1450 tarihli madalyon, 900 bin sterlin (yaklaşık 37 milyon lira) başlangıç fiyatıyla açık artırmaya çıktı. Madalyon, açık artırma sonucunda 1,4 milyon sterline satıldı.

2 Tılsım amaçlı kullanıldığı iddiası Müzayedede satılan madalyonun üzerine işli Fatih'in resminin, Osmanlı padişahının en eski portresi olduğu düşünülüyor. Bonhams, Fatih Sultan Mehmet'in şehzadeliğinde yapıldığı belirtilen ve üzerinde "Büyük Prens, Büyük Emir, Sultan Mehmet Efendi" ifadelerinin yazılı olduğu madalyonu 1450'ye tarihliyor. Üzerinde yer alan delik nedeniyle boyna takıldığı ya da bir yere asıldığı düşünülen madalyonun, tılsım amaçlı kullanıldığı iddiası da Bonhams'tan paylaşılan bilgiler arasında.