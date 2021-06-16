Akademisyen, gazeteci ve yazar Fatoş Karahasan’ın yeni kitabı Kırılma Noktası, Doğan Kitap yayınevinden çıktı.

Covid-19 pandemisi ekonomi başta olmak üzere hayatın her alanında sorunlara neden oldu. Belirsizlikle dolu bir ortamda yol haritaları oluşturmak için araştırmalara, vaka öykülerine ve analizlere ihtiyaç var.

Kırılma Noktası, dünyada ve Türkiye’de yapılmış araştırmaların sonuçlarından yola çıkarak pandeminin iş dünyası, ekonomi ve pazarlama sektörü üzerindeki etkisini yansıtıyor. Küresel danışmanlık şirketlerinin ve trend analistlerinin raporlarının ışığında yeni dönemi algılamaya yarayacak ipuçları sunuyor.

Akademisyen, gazeteci ve yazar Fatoş Karahasan’ın bir araya getirdiği #faydalımarkaöyküleri pandemi döneminin bir arşivi niteliğini taşıyor. Kitapta, krizleri başarıyla yöneten şirketlerin çalışanlarına, müşterilerine, topluma ve dünyamıza yönelik çalışmalarının yanı sıra, ülkemizin önde gelen sivil toplum kuruluşlarının dönemle ilgili yorumları yer alıyor.

Güncel bilgiler, bilimsel veriler ve içgörülerden oluşan Kırılma Noktası başta KOBİ’ler olmak üzere tüm şirketlerin yöneticilerine; girişimcilere ve iş dünyasına girmeyi planlayan gençlere daha aydınlık bir gelecek için umut vermeyi hedefliyor.