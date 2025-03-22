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Fed, 2024'te 77,6 milyar dolarlık zarar açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed), 2024'te 77,6 milyar dolarlık faaliyet zararı bildirdi.

22 Mart 2025 | 09:30
Fed, 2024'te 77,6 milyar dolarlık zarar açıkladı

Banka, 2024 yılına ilişkin denetimli mali tablolarını yayımladı. Buna göre, Fed'in faaliyet zararı geçen yıl 77,6 milyar dolar olarak hesaplandı.

Banka, 2023'te de 114,3 milyar dolarlık faaliyet zararı açıklamıştı. Bu dönemde Fed'in zararının boyutunun azaldığı dikkati çekti.

Fed, en son 2022'de kara geçmiş ve 58,8 milyar dolarlık kar bildirmişti.

Bankanın faiz giderleri, geçen yıl 226,8 milyar dolara düştü. Bu tutar, 2023'te 281,1 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Faiz gelirleri ise 2023'teki 174,5 milyar dolar seviyesinden geçen yıl 158,8 milyar dolara geriledi.

Söz konusu dönemde, Fed'in zararında, 2020 ve 2021 yıllarında etkili olan Kovid-19 salgının ardından 2022 ve 2023'te yükselen enflasyonu kontrol altına almak amacıyla faiz oranlarını artırması etkili oldu.

 

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Borsada dün temettü açıklayan 5 şirket
Borsada dün temettü açıklayan 3 şirket
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