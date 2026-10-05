Üretici enflasyonunda yeni tablo netleşti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Eylül ayına ait Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerini açıkladı.

Buna göre, Yİ-ÜFE 2026 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 2,07 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 23,38 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,38 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 27,81 artış gösterdi.

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık yüzde 29,09 oranında artış gösterdi

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 34,15 artış, imalatta yüzde 29,09 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 8,67 artış ve su temininde yüzde 29,70 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri ara mallarında yüzde 28,11 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 26,97 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 25,97 artış, enerjide yüzde 30,82 artış ve sermaye mallarında yüzde 21,55 artış yaşandı.

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde aylık yüzde 2,32 arttı

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 0,78 azalış, imalatta yüzde 2,32 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 0,97 artış ve su temininde yüzde 1,83 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri ara mallarında yüzde 2,04 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 1,54 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 1,59 artış, enerjide yüzde 3,55 artış ve sermaye mallarında yüzde 1,47 artış görüldü.