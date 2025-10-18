ABD Merkez Bankası (Fed)'nın Ekim ayı faiz toplantısı yaklaştıkça, küresel finans piyasaları yeniden kritik bir dönemece girmekte. Fed'in Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar, küresel ekonominin gidişatı ve para politikalarının geleceği açısından büyük önem taşıyor.

Fed faiz kararı Ekim 2025 ne zaman açıklanacak?

ABD Merkez Bankası (Fed)'nın bir sonraki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı ve faiz kararı tarihleri belli oldu:

Toplantı Tarihleri: 28- 29 Ekim 2025

Faiz Kararı Açıklanma Tarihi ve Saati: Karar, 29 Ekim 2025 Çarşamba günü, Türkiye saatiyle akşam 21:00'de Fed Başkanı Jerome Powell tarafından açıklanacaktır.

Finans piyasaları, küresel ekonomik görünüm ve enflasyon beklentileri ışığında Fed'in alacağı kararı yakından takip edecektir.

FED faiz beklentisi ne yönde?

ABD Merkez Bankası (Fed)'nın yaklaşan Ekim ayı toplantısı öncesinde, faiz indirimlerine yönelik olumlu piyasa beklentilerine rağmen, banka üyelerinden gelen karışık açıklamalar, Fed'in gelecekteki para politikası adımlarına ilişkin endişeleri artırmaktadır.

Fed yetkililerinden gelen bazı açıklamalar şöyledir:

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic: Enflasyon kaygıları nedeniyle Ekim ayında faizleri tekrar düşürmeyi destekleme konusunda şimdilik tereddütlü olduğunu ifade etti.

Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack: Enflasyona odaklanmaya devam ettiğini ve faiz indirimlerinde temkinli olunması gerektiğini belirtti.

St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem: Para politikasının aşırı gevşek hale gelmesine yol açmadan daha fazla faiz indirimi için sınırlı bir alan olduğuna inandığını ve bu nedenle temkinli ilerlenmesi gerektiğini aktardı.

Bu açıklamalar, Fed'in 29 Ekim 2025'te açıklayacağı faiz kararında, üyelerin enflasyon riskini önceliklendirmeye devam ettiğini ve faiz indirimlerine aceleci yaklaşılmayacağını işaret etmekte.