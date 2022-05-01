Para sahibi olmak her zaman Ferrari sahibi olmaya yetmeyebiliyor. Çünkü, ünlü lüks otomobil markası bazı ünlüleri kara listeye almış durumda. Ferrari, araçlarında yaptıkları değişiklikler ya da sosyal medya paylaşımları nedeniyle bazı ünlülere araç satmak istemiyor gibi görünüyor.

Independent’ın haberine göre marka, araçlarını da müşterilerini seçerek satmasıyla biliniyor. Habere göre Ferrari’nin kara listesinde yer alan 5 en ünlü isim şöyle:

Justin Bieber

Justin Bieber, 2016’da alkollü araç kullanırken Ferrari 458 Italia’sını nereye park ettiğini unutmasıyla gündem olmuştu. Uzun süren arayışların ardından Bieber’ın Ferrari’sinin yeri ancak üç hafta sonra tespit edildi. Bieber’ın Hollywood’da bir gece kulübüne girmeden önce otomobili valeye bıraktığı ve unuttuğu ortaya çıktı. Ferrari ayrıca Bieber’ın araçlarında yaptığı değişiklikleri kaba ve marka imajına aykırı buluyor.

Chris Harris

BBC’deki ünlü otomobil programı Top Gear’ın eski sunucusu Chris Harris, 2011’de yazdığı bir yazı nedeniyle Ferrari’nin “kara listesi”nde. Harris yazısında, Ferrari’nin basın mensuplarına açık test sürüşlerinde araçların özelliklerini optimize ederek piyasaya sürdüklerine kıyasla daha iyi hale getirdiğini öne sürmüş.

Nicholas Cage

Nicholas Cage, 2007’de borçlarını ödemek için Ferrari Enzo’sunu satmak zorunda kaldı. 2002’de aracı 670 bin dolar civarı bir fiyata satın aldığı düşünülen Cage’in otomobili ne kadara sattığı bilinmiyor.Fakat Ferrari, Hollywood yıldızının aracı piyasa değerinin altında sattığını savunarak “kara listesine” aldı.

Curtis James Jackson

Rap müzik camiasında 50 Cent adıyla tanınan Curtis James Jackson kara listeye birkaç sebepten götürü girmiş. Jackson, 2020’deki bir Instagram gönderisinde, Ferrari 488’ini artık kullanmak istemediğini yazarak otomobilin bir çekici arkasındaki fotoğrafını paylaşmıştı. 50 Cent’in 2018’de Ferrari’sini şampanyayla yıkadığı görüntüler de İtalyan firma tarafından tepkiyle karşılandı.

Deadmau5

deadmau5 sahne adıyla tanınan Kanadalı elektronik müzik yapımcısı ve DJ Joel Zimmerman, 2013’te Ferrari’sinde yaptığı bir modifikasyonla gündem oldu.

Zimmerman, Ferrari 458 Spider’ını internette bir dönem popüler olan Nyan Cat görselleriyle donatarak aracına “Purrari” adını verdi. Ferrari, Zimmerman’a uyarı yazısı göndererek aracı geri teslim etmesini istese de DJ bunu reddetti. Marka dava açacağını açıklayınca Zimmerman aracı eski haline getirdi ve daha sonra da sattı.