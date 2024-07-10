Fintech girişimcileri için başvurular başlıyor

Vakıf Katılım, girişimcilerin projelerini hayata geçirmelerine destek olmak adına iş birliklerine devam ediyor. Bu doğrultuda Teknopark İstanbul ile hayata geçirilen VK Boost Girişim Hızlandırma Programı, finansal teknoloji (Fintech) alanında girişimcileri desteklemeyi hedefliyor.

VKBoost linki üzerinden başvuruların yapılabileceği program kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar ile kurumların karşılıklı bilgi, deneyim, alt yapı ve imkanlarından yararlanmaları, kuluçka hizmetlerinin daha hızlı, daha etkin ve daha verimli yönetilmesi sağlanacak.

“Katılım finans sektörü yeni teknolojiler üreten bir yapıya sahip olmalı”

VK Boost Girişim Hızlandırma Programı ve bankanın girişimcilik yaklaşımıyla ilgili değerlendirmede bulunan Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben; “Girişimciliğin öneminin her geçen gün arttığı bir dönemde özellikle finansal teknoloji (Fintech) alanında faaliyet gösteren girişimcilerin yanında yer alarak onları destekleyecek iş birliklerine imza atmaya devam ediyoruz. Bu girişimlerin geleceğin fintech uygulamalarını hayata geçirerek hem girişimcilik ekosistemine hem de sektörümüzün gelişimine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Katılım finans sektörünün daha dinamik bir yapıyla gelişimini sürdürmesini önceliklerken sadece teknoloji kullanan değil, yeni teknolojiler üreten ve geliştiren bir yapıya sahip olmak için de girişimcileri desteklemeyi sürdüreceğiz” dedi.

Teknopark İstanbul Genel Müdürü M. Fatih Özsoy ise iş birliğine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: “Teknopark İstanbul olarak çalışanlarımız, paydaşlarımız, girişimlerimiz, üniversitelerimiz, şirketlerimiz ile birlikte ülkemizin teknoloji hamlesine katkı sağlamak gibi ortak bir hedefimiz bulunuyor. Bu güçlü hedef doğrultusunda geleceğin stratejik alanlarına yönelik iş fikri olan, ilk adımı atıp büyümek isteyen girişimlerimizin, yenilikçi fikirlerin ve projelerin gelişimine ortam sağlayarak ülkemizin rekabet gücüne katkı sunmaları için çalışıyoruz. Finans sektörü de bu kritik alanlardan biri olarak öne çıkıyor. Vakıf Katılım’ın gücü ve birikimi ile Teknopark İstanbul’un tecrübe ve vizyonunu birleştirerek pek çok yeni girişimi başarıya taşıyacağımıza inanıyoruz. Bu iş birliğinin ülkemize hayırlı olmasını dileriz.”

Başvurular 10 Temmuz – 30 Eylül tarihinde arasında yapılacak

Ön kuluçka aşamasındaki girişimciler 10 Temmuz – 30 Eylül tarihleri arasında VKBoost linkinde yer alan formu doldurarak VK Boost Girişim Hızlandırma Programı’na başvurabilecekler.

Başvurunun ardından gerçekleştirilecek değerlendirme sonunda seçilen 12 girişimci, Teknopark İstanbul ve Vakıf Katılım’ın sunacağı bilgi, deneyim ve alt yapı imkanlarından yararlanacakları 9 aylık hızlandırma sürecine dahil olacak. Program kapsamında girişimci başvuru süreçleri yönetilecek, başvuran girişimler değerlendirilip girişim analizleri yapılacak. Girişimler, girişim analizi sonuçları ile beraber gerekli mentorluk ve altyapı imkanlarından, çalışma alanı desteğinden, performans ölçüm ve takip görüşmelerinden, iş birliği ve yatırım fırsatlarından ve program sonunda şirketleşecek girişimlere şirketleşme süreci destekleri gibi önemli imkanlardan yararlanabilecek.

Ödüllü demoday gerçekleştirilecek

Program sonunda gerçekleşecek demoday’de girişimciler, jüri tarafından değerlendirilecek ve seçilen ilk üç girişimci ödüllendirilecek. Bu kapsamda; birinci 80.000 TL, ikinci 60.000 TL, üçüncü 50.000 TL ödül almaya hak kazanacak.

