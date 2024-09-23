ARA
DOLAR
34,15
0,09%
DOLAR
EURO
38,04
-0,29%
EURO
GRAM ALTIN
2885,76
0,31%
GRAM ALTIN
BIST 100
9927,35
0,27%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Fırtına palamudu da vurdu, tezgahlarda fiyatlar fırladı

Karadeniz'de av sezonunun başlamasıyla bol miktarda avlanan ve tanesi 50 liradan satılan palamutta olumsuz hava koşulları nedeniyle fiyatlar arttı.

23 Eylül 2024 | 15:26
Fırtına palamudu da vurdu, tezgahlarda fiyatlar fırladı

Samsun'da palamudun tanesi 150 liradan satılıyor. Saathane Meydanı'nda balıkçılık yapan Dündar Kırbaş, AA muhabirine, olumsuz hava şartları nedeniyle balıkçıların av için denize açılamadığını söyledi.

Kırbaş, bu durumun balık fiyatlarına yansıdığını ifade ederek, "Balığın azalması da bu duruma etki ediyor. Olumsuz hava olmasaydı palamut 150 değil de yine 100 lira olacaktı. Şu an hem havanın etkisi hem de balığın azalmasıyla fiyatlar biraz yükseldi. Balıkçılar şu an denize açılamıyor." dedi.

Av sezonunun başında palamudun tanesinin 50 liradan satıldığını, daha sonra 70-80'i gördüğünü, şu an ise 130 ile 150 lira arasında satıldığını belirten Kırbaş, "Balıkta irileşme de var. 50 liraya sattığımız balığın şu an iki katı. Yani 400 gramdı balık, şu an 800-900 gram oldu." diye konuştu.

Balıkçı Halit Bayrak da balığın azalması nedeniyle fiyatların arttığına işaret ederek şunları dile getirdi:

"Biz fiyatları yükseltmiyoruz. Kayıklar kötü hava şartları nedeniyle denize açılamadığı için balık az çıkıyor. Bu palamut bir ay daha çıkar nasip olursa. Bütün balık fiyatlarında artış var. Mezgit 150, barbun 100 lira, fiyatlar bu aralar biraz yüksek. Hamsi inşallah önümüzdeki ay çıkar."

Vatandaşlardan Nail Aytekin, "Balık çok pahalı,150 lira, 50 liraya almıştım en son. Şimdi bakıyoruz, nasıl alacağız. Yirmi gün önce 50 liraydı. Alamayız bu fiyatlara." şeklinde konuştu.

Günay Birvar ise "Fiyatlar parası olana iyi ama parası olmayana kötü. Balık az çıktığı için fiyatların arttığı söyleniyor. Balığı çok severiz. Eşim de balıkçı. Mecbur alıyoruz." ifadelerini kullandı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2885,76 0,31%
  • ALTIN ONS 2628,03 0,22%
  • BIST 100 9927,35 0,27%
  • DOLAR/JAPON YENI 143,831 -0,059%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,35376 -0,24575%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 92,775 0,4602%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,1534 0,0906%
  • EURO/DOLAR 1,1128 -0,3167%
  • EURO/TURK LIRASI 38,0432 -0,289%
  • STERLIN/DOLAR 1,33299 0,10175%
Borsa Haberleri
Endeksler güncellendi: BIST 30'a 3 yeni üye
Küresel piyasalar yüksek risk iştahıyla haftaya pozitif başladı
Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak (23 Eylül)
Borsada bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 4 şirket
Eksun Gıda'dan ilk yarı değerlendirmesi
Tüpraş (TUPRS) temettü tarihi: Ne zaman, ne kadar temettü dağıtacak?
Borsa İstanbul’dan 5 hisse için tedbir kararı
Borsada bu hafta en çok artan, azalan 3 hisse
BIST 100'de 17 hissenin teknik analizi (21.09.2024)
Oba Makarna'dan geri alım açıklaması
Borsa, altın, dolar: Haftalık performans...
SPK'dan bedelsiz onayı alan son 3 şirket ve oranları
SPK bülteni: 3 şirkete bedelsiz onayı geldi
Yeni politikalar büyümeye yansıdı
İş Yatırıma göre yabancı yatırımcıların aldığı, sattığı hisseler
GERİ
İLERİ
Endeksler güncellendi: BIST 30'a 3 yeni üye
Küresel piyasalar yüksek risk iştahıyla haftaya pozitif başladı
Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak (23 Eylül)
Borsada bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 4 şirket
Eksun Gıda'dan ilk yarı değerlendirmesi
Tüpraş (TUPRS) temettü tarihi: Ne zaman, ne kadar temettü dağıtacak?
Borsa İstanbul’dan 5 hisse için tedbir kararı
Borsada bu hafta en çok artan, azalan 3 hisse
BIST 100'de 17 hissenin teknik analizi (21.09.2024)
Oba Makarna'dan geri alım açıklaması
Borsa, altın, dolar: Haftalık performans...
SPK'dan bedelsiz onayı alan son 3 şirket ve oranları
SPK bülteni: 3 şirkete bedelsiz onayı geldi
Yeni politikalar büyümeye yansıdı
İş Yatırıma göre yabancı yatırımcıların aldığı, sattığı hisseler
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL