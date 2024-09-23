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Fitch'ten gevşeme döngüsüne jumbo indirimle başlayan Fed için yeni faiz tahmini

Fitch Ratings, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizinde geçen haftaki büyük indirime rağmen, para politikası gevşeme döngüsündeki beklenen indirimlerin daha "mütevazı" olacağını, kasım ve aralık toplantılarının ikisinde de politika faizinin 25 baz puan indirileceğini öngörüyor.

23 Eylül 2024 | 18:26
Fitch'ten gevşeme döngüsüne jumbo indirimle başlayan Fed için yeni faiz tahmini

Fitch Ratings'in analizinde, Fed'in geçen hafta 50 baz puanlık indirimle politika faizini 4,75-5,00 aralığına çekmesinin, Fitch'in beklentilerini de aştığı ifade edildi.

Kararın, kısmen Aralık 2023'te yüzde 3,7 olan işsizlik oranının ağustosta yüzde 4,2'ye yükseldiği son iş gücü piyasası dinamiklerine yanıt olarak bir "risk değerlendirme" unsuru yansıttığı belirtilen analizde, Fitch'in ABD iş gücü piyasasında keskin bir bozulma beklemediği aktarıldı.

Geçen haftaki kararın ardından, Fitch'in, kasım ve aralıkta Fed'in 25'er baz puan faiz indirimine gitmesini öngördüğü analizde​​​​​​​, "Fed'in 2025'e kadar dört kez daha 25 baz puan indirmesini ve gelecek yıl her toplantıda faizi düşürmesini bekliyoruz. Böylece, Fed'in para politikası gevşeme döngüsünde daha mütevazı olacağını düşünüyoruz. Politika faizinin yıl sonuna kadar yüzde 4,50'ye, 2025 sonuna kadar yüzde 3,5'e ve Haziran 2026'ye kadar nötr bir seviye olan yüzde 3'e düşürülmesini bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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