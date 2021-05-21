Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Kürşat Ergün, dolandırıcıların, foreks piyasasına yönlendirdiği yatırımcılara küçük meblağlar karşılığında yüksek miktarlarda kazanç vadederek onları dolandırmaya çalıştığını belirterek, dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

Ergün, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde “kolay para kazanma, yüksek kar” gibi reklamlarla insanları foreks piyasasına yönlendiren dolandırıcıların, yatırımcılara küçük meblağlar karşılığında yüksek miktarlarda para kazanma vadettiğini bildirdi.

Bu konuda dolandırıldıklarını söyleyen yatırımcılardan çok sayıda e-posta ve telefon aldıklarını kaydeden Ergün, şu açıklamalarda bulundu:

“Foreks, dünyanın en büyük borsalarında işlem gören küresel piyasaların en popüler paritelerinde, hisselerinde, emtialarında hatta varlıklarında ve diğer enstrümanlarında kaldıraçlı olarak işlem yapmayı ifade eder. Dünyanın en büyük finansal piyasası olan forekste işlem hacmi trilyon dolarları bulmaktadır. Foreks piyasasında fiziksel bir alışverişten ziyade tüm işlemler internet üzerinden yapılmakta olup bu tür işlemlerde ülkemizde aracı kurumlar ile gerçekleştirilmektedir.”

Ergün, foreks piyasalarının, Ağustos 2011’de yayınlanan tebliğle düzenlemeye tabi tutulduğunu anımsatarak, “Bu düzenlemeyle aracı kurumların Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) yetki belgesi alması, kaldıraç oranı da bir üst sınır getirilmesi ve yatırımcılar alacaklarını istemesi halinde en geç 2 iş günü içerisinde tam ve nakden ödenmesi gibi tedbirler getirilmiştir. Yine tebliğle, foreks yatımcılarının teminatları Takasbank güvencesinde saklanması temin edilerek yatırımcının güveni sağlanmıştır.” ifadelerini kullandı.

Yatırımcılara “dikkat etmeleri gereken” uyarılar

Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Ergün, son zamanlarda basına yansıyan haberlerden ve derneğe gelen e-posta ve telefonlardan anlaşıldığı üzere yatırımcıların yüksek kazanç, ücretsiz demo, ücretsiz yatırım danışmanı gibi reklamlara inanarak lisanssız piyasalarda işlem yaptığını ve dolandırıldığını anlattı.

Bu tür dolandırıcıların SPK’dan herhangi bir lisans almadıklarının, ticaret siciline kayıtlı olmadıklarının veya Türkiye’de yerleşik bir şirket üzerinden değil de yurt dışından hizmet sağladıklarının göze çarpan en önemli detaylardan olduğunu vurgulayan Ergün, şu uyarılarda bulundu:

“Ayrıca risk olmaksızın olağan dışı yüksek kar vaatleri ve kişisel bilgi talepleri de dolandırıcıların diğer yöntemlerindendir. Yatırımcıların bu tür piyasalara girmeden önce SPK’nın internet sitesine girerek kurul tarafından verilmiş bir yetkililerinin/lisanslarının olup olmadığını ve ticaret sicilindeki kayıtlarını kontrol etmeleri gerekmektedir. Ayrıca internetten yapılabilecek kısa bir araştırma neticesinde kullanıcı şikayetlerinden de bilgi edinmeleri işlem yapacakları firma hakkında yol gösterici olacaktır.”