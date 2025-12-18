Gain Medya soruşturması: Sunucu Okan Karacan gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen GAİN Medya soruşturması kapsamında Okan Karacan'ın gözaltına alındığı duyuruldu.

Ne olmuştu?

16 Aralık 2025 tarihinde Gain Medya'ya yasadışı bahis operasyonu düzenlenmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, GAİN Medya A.Ş. hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 3 şüphelinin gözaltına alındığını, 7 şirkete ise Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyum olarak görevlendirildiğini duyurmuştu.

Söz konusu açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından, "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından soruşturma yürütüldüğü kaydedilmişti.