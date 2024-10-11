Galata Wind Yönetim Kurulu Başkanı Kuyan'dan pay geri alım açıklaması

Galata Wind Yönetim Kurulu Başkanı Burak Kuyan, CNBC-e ekranında yayınlanan Enerji Koridoru programına katılarak Şafak Tükle'nin sorularını yanıtladı.

Burak Kuyan, şirketin 70 milyon dolarlık kredi anlaşması yaptığını ancak bunların hiçbirini kullanmadıklarını söyledi. Kuyan, Galata Wind'in son 2 yılda 70 milyon dolarlık yatırımı öz kaynaklarla gerçekleştirdiğini aktardı.

Taşpınar Hibrit santralinde faz birin kabulünün yapıldığını aktaran Galata Wind Yönetim Kurulu Başkanı Kuyan yıl sonuna kadar faz 2'nin kabülünü gerçekleştirmeyi hedeflediklerini ayrıca Mersin'de 39 megavatlık bir kapasite artırımının da 2024 sonuna yetiştirilmeye çalışıldığını ifade etti.

Kuyan, sene sonuna kadar mevcut kapasiteyi 350-360 megavata çıkarmayı hedeflediklerini aktardı.

Yıllık bazda şirketin dönem karlılığının düşmesine ilişkin soruyu yanıtlayan Burak Kuyan bunun temel sebebinin enflasyon muhasebesi olduğunu öne sürdü. Kuyan, "Bizim gibi borcu olmayan net nakit pozisyonunda olan şirketlerde enflasyon muhasebesinin etkisi bize daha kötü oldu. O sebeple biz geçen seneye göre düşük bir karlılık açıkladık" dedi.

Borsada geri alım

Şirketin mevcut durumu ve gelecek planlarına ilişkin soruları yanıtlayan Kuyan, son günlerde Borsa İstanbul'daki şirketlerin pay geri alımı furyasına katılmayacaklarını söyledi. Burak Kuyan, "Ben şirketime sonuna kadar güveniyorum. Şirketin geri alımını zaten altı ay sonra satmak zorundasınız. Kanunen yani kurallar gereği satmak zorundasınız. Niye alayım? Burak olarak alırım. Ama şirket olarak bunu almak çok doğru bir strateji olarak gelmiyor bana. Galata Wind geri alıma ihtiyaç duyacak bir şey hisse senedi değil. Galata Wind oldukça başarılı giden önü çok açık geleceği çok açık bir şirket." dedi.