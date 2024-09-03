ARA
DOLAR
33,89
-0,55%
DOLAR
EURO
37,57
-0,20%
EURO
GRAM ALTIN
2725,14
-0,65%
GRAM ALTIN
BIST 100
10110,18
2,82%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Galatasaray'dan KAP'a Osimhen açıklaması

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. bugün (3 Eylül) KAP'a 'Victor James Osimhen' transferi hakkında açıklama yaptı. Galatasaray, Osimhen'in transferi konusunda görüşmelere başlandığını duyurdu.

03 Eylül 2024 | 01:05
Son Güncellenme: 03 Eylül 2024 | 01:11
Galatasaray'dan KAP'a Osimhen açıklaması

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şöyle: Profesyonel Futbolcu Victor James Osimhen'in geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü SSCN Napoli SPA ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

JAKOBS TRANSFERİ KAP'A BİLDİRİLMİŞTİ

Sarı-Kırmızılı takım akşam saatlerinde de KAP'a Ismail Joshua Jakobs transferini bildirmişti. Açıklama şöyleydi: Profesyonel Futbolcu Ismail Joshua Jakobs ve Kulübü AS Monaco Football Club SAM ile oyuncunun 2024-2025 sezonu için zorunlu satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.  Buna göre, futbolcunun kulübüne net 1.000.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcuya ise 2024-2025 futbol sezonu için net 2.100.000 Euro garanti ücret ödenecektir. Buna ek olarak, futbolcunun zorunlu satın alma bedeli 8.000.000 Euro'dur. 
 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2725,14 -0,65%
  • ALTIN ONS 2500,04 -0,13%
  • BIST 100 10110,18 2,82%
  • DOLAR/JAPON YENI 146,874 0,529%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,34919 0,03559%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 89,8 -1,5645%
  • DOLAR/TURK LIRASI 33,8934 -0,5524%
  • EURO/DOLAR 1,1068 0,1887%
  • EURO/TURK LIRASI 37,5671 -0,2021%
  • STERLIN/DOLAR 1,31435 0,15202%
Borsa Haberleri
Borusan (BRSAN) 363 milyon dolarlık sözleşme duyurdu
Galatasaray'dan KAP'a Osimhen açıklaması
“Enflasyonla mücadele için yüksek faize katlanmalıyız”
Göknur Gıda (GOKNR) temettü kararını açıkladı
Suwen Tekstil güncel mağaza sayısını duyurdu
Özata Denizcilik halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı, kaç lot dağıttı?
16 kurumdan 57 hisse önerisi
Sasa Polyester'dan (SASA) devlet yardımı hakkında açıklama
Tekfen Holding (TKFEN) Suudi Arabistan'daki ihaleyi duyurdu
Borsada bugün 2 hisse fiyatında düzeltme olacak
Şirketini 94 yaşında zirveye taşıdı: Bir arkadaşına göre 3 özelliği var
Borsada bu hafta temettü dağıtacak 3 şirket
Sonbahar portföyü nasıl olmalı? Borsa, faiz, altın ve dövizde beklentiler neler?
Dalgalı piyasada risklerden korunun
Trabzonspor'dan KAP'a Abdullah Avcı bildirimi
GERİ
İLERİ
Borusan (BRSAN) 363 milyon dolarlık sözleşme duyurdu
Galatasaray'dan KAP'a Osimhen açıklaması
“Enflasyonla mücadele için yüksek faize katlanmalıyız”
Göknur Gıda (GOKNR) temettü kararını açıkladı
Suwen Tekstil güncel mağaza sayısını duyurdu
Özata Denizcilik halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı, kaç lot dağıttı?
16 kurumdan 57 hisse önerisi
Sasa Polyester'dan (SASA) devlet yardımı hakkında açıklama
Tekfen Holding (TKFEN) Suudi Arabistan'daki ihaleyi duyurdu
Borsada bugün 2 hisse fiyatında düzeltme olacak
Şirketini 94 yaşında zirveye taşıdı: Bir arkadaşına göre 3 özelliği var
Borsada bu hafta temettü dağıtacak 3 şirket
Sonbahar portföyü nasıl olmalı? Borsa, faiz, altın ve dövizde beklentiler neler?
Dalgalı piyasada risklerden korunun
Trabzonspor'dan KAP'a Abdullah Avcı bildirimi
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL