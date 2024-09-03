Galatasaray'dan KAP'a Osimhen açıklaması

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şöyle: Profesyonel Futbolcu Victor James Osimhen'in geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü SSCN Napoli SPA ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

JAKOBS TRANSFERİ KAP'A BİLDİRİLMİŞTİ

Sarı-Kırmızılı takım akşam saatlerinde de KAP'a Ismail Joshua Jakobs transferini bildirmişti. Açıklama şöyleydi: Profesyonel Futbolcu Ismail Joshua Jakobs ve Kulübü AS Monaco Football Club SAM ile oyuncunun 2024-2025 sezonu için zorunlu satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 1.000.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcuya ise 2024-2025 futbol sezonu için net 2.100.000 Euro garanti ücret ödenecektir. Buna ek olarak, futbolcunun zorunlu satın alma bedeli 8.000.000 Euro'dur.

