Galatasaray Kulübünün seçimli olağan genel kurulunda rakiplerinden fazla oy alan Burak Elmas, sarı-kırmızılıların 38. başkanı oldu.

HANGİ ADAY KAÇ OY ALDI?

Galatasaray Lisesinde gerçekleştirilen kongrede, toplam 205 oyun kullanıldığı 30. ve son sandıkta Burak Elmas‘a 71, Eşref Hamamcıoğlu’na 50, Metin Öztürk’e 24, Yiğit Şardan’a 58, İbrahim Özdemir’e de 2 oy çıktığı belirtildi.

Toplamda bin 541 oya ulaşan Burak Elmas, bin 500 oy alan en yakın rakibi Eşref Hamamcıoğlu’nun 41 oy önünde yer alarak başkanlığını ilan etti.

Kongrede adaylardan Metin Öztürk 893, Yiğit Şardan 682, İbrahim Özdemir de 92 oy aldı.

TFF, Burak Elmas’ı tebrik etti

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinden yayımlanan mesajda, “Galatasaray Spor Kulübünün bugün gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısı sonucunda başkanlığa seçilen Sayın Burak Elmas ve yönetim kurulu üyelerini kutlar, yönetim dönemlerinde görevlerinde başarılar dileriz.” denildi.

BURAK ELMAS KİMDİR?

Peki, Galatasaray’ın yeni başkanı Burak Elmas kimdir? Yakından bakalım… Galatasaray Spor Kulübünün internet sitesinde Burak Elmas’ın biyografisiyle ilgili şu bilgiler yer alıyor:

1974’te İstanbul doğumlu olan Burak Elmas, Avusturya Lisesi’ndeki öğrenimini tamamladıktan sonra University of Denver’da Finans ve Pazarlama eğitimi almıştır. Burak Elmas, iş hayatına Türkiye’nin en büyük bağımsız hızlı tüketim ürünleri distribütörlerinden birinde başlamıştır. Aile şirketlerinde ve uluslararası birçok ortak girişimde yönetici pozisyonunda rol aldıktan sonra İngiltere merkezli uluslararası bir lojistik şirketi kurmuştur. 2008 yılından itibaren Godiva Investment şirketinde CEO görevini ifa eden ve grup yönetim kuruluna bağlı çalışan Burak Elmas, aynı zamanda gıda ürünleri imalatında en büyük Türk işletmelerinden biri olan Yıldız Grup’ta da Yönetim Kurulu üyeliği yapmış, görev süresince önemli stratejik pozisyonlar üstlenmiştir.

Çalışma hayatı boyunca uluslararası birçok ortak girişimde görev aldığı şirketleri en üst pozisyonlarda temsil eden Elmas, bu dönem süresince Japonya, İngiltere, Amerika ve Çin Halk Cumhuriyeti gibi çeşitli ülkelerde görev yapmış ve 2020yılında tüm görevlerinden ayrılmıştır. Halen İngiltere ve Türkiye’de üç uluslararası şirkette yatırımcı ortak ve bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Galatasaray Spor Kulübü’ndeki ilk görevini 1997 yılında, 23 yaşındayken Galatasaray PAF takımı sorumlusu olarak alan Burak Elmas, 1998, 2000ve 2002 yıllarında 3 dönem yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. Profesyonel futbol takımının yönetiminden sorumluyken, Türk futbol tarihinde Galatasaray ilk kez UEFA ve Süper Kupa’yı kazanmıştır. Burak Elmas 2018 yılında da Galatasaray Sportif AŞ’de görev almıştır.

Evli ve iki çocuk babası olan Burak Elmas İngilizce ve Almanca bilmektedir.

SEÇİME KATILIM YÜKSEK OLDU

Galatasaray’da genel kurul üyeleri seçime yoğun ilgi gösterdi. Seçim için 4 bin 731 üyenin liseye gelerek, kartlarını aldıkları duyuruldu. Yeni tip koronavirüs önlemlerinin alındığı genel kurulda, üyelerin Galatasaray Lisesi ile oy kullanılan sınıfların önünde uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.

ADAYLARIN LİSTELERİ NASILDI?

Başkan adaylarının yönetim kurulu asil ve yedek listeleri şöyleydi:

Metin Öztürk:

Asil: Nasuhi Sezgin, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Erol Erkuloğlu, Asena Yılmazkaya Dinçbaylı, İsmail Sarıkaya, Osman Aral, Emre Alkin, Dikran Gülmezgil, Nihat Kırmızı.

Yedek: Sencer Seren, Sinan Müderrisoğlu, Halil Cem Burnaz, Tanur Lara Yılmaz, Ethem Baturalp Pamukçu.

İbrahim Özdemir:

Asil: Mustafa Torok Tanrıyar, Mustafa Keten, Hilmi Develi, Volkan Vural, Cemal Sedat Dayıoğlu, Murat Atay, Selim Demir, Banu Kavak, Ali Fatinoğlu, Tamer Koldaş.

Yedek: Tunç Üner, Reyhan Çelik, Emre Eti, Cenk Gönenç, Deniz İsmail Aras.

Eşref Hamamcıoğlu:

Asil: Osman Kocaman, Tuncer Hunca, Hayri Gürkan Eliçin, Ahmet Arif Bağlıca, Levent Yaz, Ahmet Cemal Özgörkey, Cenk Nuri Soyer, Cevat Genç, Ahmet Yavuz, Ecem Tezel Aldanmaz.

Yedek: Mehmet Emre Mısırlı, Emin Tan Bilge, Murat Karaman, Şükran Pelin Öztekin, Yusuf Mutlu Yıldız.

Burak Elmas:

Asil: Ali Polat Bengiserp, Mehmet Remzi Sanver, Başak Karaca, Bikem Ardakoç Kanık, Turhan Özen, Burçak Emre Zorlu, Şükrü Köksal Ünlü, Mustafa Özgür Kalelioğlu, Rezan Epözdemir, Özgür Işıtan Gün.

Yedek: İbrahim Reha Keskin, Selim Sefada, Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, Mehmet Polat Kalafatoğlu, Ahmet Ozan Şener.

Yiğit Şardan:

Asil: Özcan Çetin Soy, Abdurrahim Albayrak, Murat Yalçındağ, Ahmet Aslan, Mete Serkan Sevim, Ömer Mafa, Dorukhan Acar, Begüm Özkan, Murat Özkaya, Murat Erkul.

Yedek: Esen Sirel Ongun, Levent Karadeniz, Abdullah Günhan Aksoy, Kerim Polat, Hamit Karasu. AA