‘Gaming’ Avrupa’da yükselişte

Dijital ödeme sistemi Visa'nın paylaştığı veriler, Visa kart kullanıcılarının Avrupa'da oyun harcamalarının 2024 yılında bir önceki yıla göre %16,7 arttığını gösterdi. Verilere göre oyun harcamalarındaki artış, Visa kart kullanıcılarının harcamalarındaki toplam büyümenin %40 üzerinde gerçekleşti.

Veriler, oyun harcamalarının 2024 yılında seyahatten %60, modadan %75, tiyatro ve sinemadan %85 daha fazla arttığını gösterdi. Oyun harcamalarındaki artış, ‘gaming’in Avrupa’nın en hızlı büyüyen sektörlerinden biri olduğunu ortaya koydu.

Türkiye, Visa kart kullanıcıları arasında %24 ile en yüksek oyuncu payına sahip ülke olarak öne çıktı. Visa verilerine göre, Türkiye'de yaklaşık her dört Visa kart kullanıcısından birinin ‘gamer’ olduğu görüldü.

Visa verilerine göre oyunseverler, Avrupa'daki ortalama Visa kart kullanıcılarına kıyasla hem daha fazla harcama yapıyor hem de daha fazla işlem gerçekleştiriyor. Harcama miktarında İspanya öne çkarken, Macaristan işlem sayısı ile birinciliği yakalıyor.

Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin şunları söyledi: "Oyun dünyası artık sadece bir eğlence aracı değil, küresel bir kültür. Her yaştan bireyin kendini ifade edebildiği dinamik bir sosyal alan ve hızla gelişen bir ekosistem. Bu ekosistem her geçen gün teknolojinin sınırlarını daha da ileriye taşırken, küresel ölçekte önemli bir ekonomiyi de oluşturuyor. Oyun ekosistemi artık yalnızca yaratıcılığı değil, aynı zamanda dijital girişimciliği ve yeni iş modellerini de destekleyen dev bir ekonomi haline geldi. Avrupa’daki ‘gamer’lar, özellikle de gençler, bu dijital dünyaya hâkim ve yüksek etkileşime sahip bir demografiyi temsil ediyor. Oyun alanındaki içerik üreticilerin rolü de her geçen gün daha da güçleniyor, ekonomiye olumlu katkılar sunma potansiyelleri artıyor. Visa olarak, bu alandaki içerik üreticilerini güçlendirmeye; güvenli, hızlı ve kolay ödeme çözmlerimizle onları destekleyerek, yaratıcılıklarını özgürce ortaya koymalarını sağlamaya devam edeceğiz."

Oyun içeriği üreticileri yükselişte

Visa'nın araştırması, içerik üreticilerinin oyun kategorisindeki harcamalar üzerinde giderek artan bir etkisi olduğunu ortaya koyuyor. Araştırmaya göre ‘gamer’ların dörtte birinden fazlası (%28) içerik üreticilerinin harcama kararlarında önemli bir rol oynadığını söylüyor. Visa, ‘gamer’ların yarısından fazlasının (%53) haftada en az bir kez oyun influencer’ları ile etkileşim gerçekleştirdiğini gösteriyor. Bu oran, 18 ila 24 yaşındaki oyuncular söz konusu olduğunda, %70’lere yükseliyor.

Oyun içeriğine olan talep arttıkça arz da artıyor. Visa'nın bulgularına göre her on oyuncudan üçü (%30) ya yayın yapıyor (%11) ya da sosyal medyada oyunla ilgili içerikler paylaşıyor (%19). İçerik üretenlerin beşte biri (%21) kendisini 'oyun içeriği üreticisi' olarak tanımlarken, yarısından fazlası (%52) gelecekte içerik üreticisi olmayı planladığını vurguluyor. Visa, her on ‘gamer’dan neredeyse dokuzunun (%91) oyun influencer'ı olmayı, son üç yılda daha çekici bir kariyer olarak görmeye başladığını ortaya koyuyor.

İçerik üreticilerinin:

• Beşte ikisi (%41) içerik üretiminden gelir elde ediyor ve %56'sı gelir elde etmeyi hedefliyor.

• Videolar (%41), abonelikler (%40) ve içerikler aracılığıyla tüketici satın alımları (%38) içerik üreticilerinin en yaygın gelir kaynakları arasında yer alıyor.

• İçerik üretiminden gelir elde edenlerin onda üçü (%30), ayda 1.000 sterlinin üzerinde gelir elde ediyor ve neredeyse tamamı (%96) gelirlerinin önümüzdeki yıllarda önemli ölçüde artacağına inanıyor.

Gelişmekte olan oyun ekonomisinin cesaret verici büyüme belirtileri göstermesine rağmen, içerik üreticileri, hayran kitlelerinden para kazanma konusunda önemli zorluklarla da karşı karşıya. İçerik üretiminden gelir elde edenler için en büyük zorluklar arasında hedef kitlelerini büyütmek (%34), ödeme almak (%35) ve platform kurallarını anlamak (%34) gibi teknik konular yer alıyor.

İçerik üreten ancak henüz gelir elde etmeyenlerin yaşadığı en büyük beş zorluk ise şöyle:

• İzleyici kitlesi oluşturmak ve bu kitleyi büyütmek (%46).

• Sponsorluklar ve marka iş birlikleri gerçekleştirmek (%35).

• İlgi çekici içerik üretmek ve yaratıcı stresi yönetmek (%34).

• Teknik konularla ilgilenmek (%34).

• Düzenli gelir elde etmek (%34).