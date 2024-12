Enflasyon görünümündeki kısmi iyileşmenin, yıl sonunda ölçülü bir faiz indirimini desteklediği söyleyen Garanti BBVA Genel Müdürü Akten, "Faiz indirimlerinin önümüzdeki yıl kademeli olarak devam etmesini ve proaktif şekilde enflasyon görünümüne bağlı olarak yönetilmesini bekliyoruz. Gelecek yıl faiz indirimlerinin akran ülkelere kıyasla makul seviyede reel faizi sağlayarak, TL varlıklara olan talebi desteklemeye devam edeceğini tahmin ediyoruz" dedi.

Akten, "Bankacılık Söyleşileri" kapsamında AA muhabirine yaptığı açıklamada, küresel düzlemde belirsizliklerin hakim olduğu bir dönemden geçildiğini söyledi.

'TRUMP'IN POLİTİKALARI BELİRLEYİCİ OLACAK'

Jeopolitik gerilimlerden ticaret savaşlarına, iklim değişikliğinden teknolojideki gelişmelere tüm dinamiklerin global ekonomide yeni riskleri ve fırsatları beraberinde getirdiğini ifade eden Akten, ABD seçimlerine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"ABD'de Trump yönetiminin izleyeceği politikalar 2025'te küresel ekonomideki dinamiklerde oldukça belirleyici olacak. Trump'ın uygulamak istediği maliye politikası enflasyon görünümünü etkileyecek. Bu durumda özellikle 2025'in ikinci yarısında, ABD Merkez Bankasının para politikasında gevşeme için daha temkinli olma ihtimali var. Avrupa'da ise ekonomik aktivitedeki yavaş seyir, Avrupa Merkez Bankasının parasal genişleme konusunda daha rahat hareket edebileceğini gösteriyor. Trump sonrası ABD’nin, başta Çin olmak üzere pek çok ülkeye yüksek ithalat tarifeleri uygulama ihtimali küresel ticaret bakımından en önemli gündem konusu. Olası korumacı politikaların boyutu ve diğer ülkelerin bu adımlar sonrası alabileceği aksiyonlar belirsizliğini korusa da önümüzdeki dönem için daha zayıf bir küresel büyüme endişesinin arttığını söyleyebiliriz."

Mahmut Akten, Türkiye'de ekonomi politikalarının etkisiyle tüketimin büyümeye katkısının gerilediğini, net ihracatın katkısının ise arttığını gözlemlediklerini belirterek, bunun sürdürülebilir bir büyüme kompozisyonuna dair olumlu bir sinyal olduğunu söyledi.

Yeni ekonomik programın önemli kazanımlarından biri olarak, cari açıkta önemli seviyede bir azalma gördüklerine dikkati çeken Akten, ülke risk primindeki iyileşmeye de değinerek, ekonominin 2024'te yaklaşık yüzde 3, 2025'te ise yüzde 2,5 büyüyeceğini öngördüklerini ifade etti.

Akten, 2025'in büyüme kompozisyonunda yatırımın 2024'e göre artmasını beklediklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gerek yabancı fon girişleri gerekse de yerleşiklerin ters dolarizasyonu sayesinde Türk lirasında daha dengeli bir görünüm oluştu. Enflasyonda ise beklentilerdeki yüksek seyir ve hizmet fiyatlarındaki katılık devam etse de reel kurdaki değerlenme ve talepte bir miktar normalleşmeyle enflasyon trendi gerilemeye başladı. Bütün bu olumlu görünümde, bankacılık sektörü için de en kilit nokta elbette enflasyonun kontrol altına alınması ve buna paralel para politikasının seyri olacak.

'SEKTÖR KARLILIK ANLAMINDA ZORLANDI'

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, 2024'ün bankacılık sektörü için, ekonomi politikalarındaki normalleşme adımlarının etkilerinin sürdüğü bir geçiş yılı olduğunu, finansal koşullardaki sıkılaşmanın etkilerinin yanı sıra piyasa mekanizmasının daha sağlıklı işlemeye başladığı, yasal düzenlemelerin bir miktar sadeleştiği ve sektörün ana faaliyet alanlarına daha fazla odaklanabildiği bir yıl olduğunu dile getirdi.

Akten, büyüme sınırlamalarının da etkisiyle bu yıl da TL kredi büyümesinin enflasyonun epey altında kaldığını ve reel anlamda daraldığını bildirdi.

YP kredi büyümesinin ise kurdaki volatilenin azalması ve artan taleple birlikte uzun yıllar sonra ilk kez TL kredi büyümesiyle aynı seviyeye ulaştığına dikkati çeken Akten, şöyle devam etti:

"Fonlama tarafında maliyet yönetimi ve KKM dönüşümü ana gündem konuları olmaya devam etti. Ayrıca, mevduat kompozisyonunda Türk lirası lehine önemli bir ilerleme kat edildi. Fonlama bakımından bir diğer önemli husus ise sektörün dış borçlarını yüksek oranlarda yenileyebilmesi oldu. Aktif kalitesi bu yılın ana gündem maddelerinden biri oldu. Finansal koşulların sıkılaşmasıyla birlikte 2024'te takibe girişlerde beklediğimiz normalleşmenin başladığını gördük. Başta kart kaynaklı olmak üzere bireysel segmentin takipteki alacak girişleri hızlansa da yönetilebilir seviyelerini korudu. Bankaların yüksek karşılıkları önemli bir tampon olmaya devam etti. Öte yandan, sektörün karlılık anlamında zorlandığı bir yılı geride bırakıyoruz."

"2025'TE POZİTİF BİR RESİM BEKLİYORUZ'

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, gelecek yılın, son dönemde izlenen ekonomi politikası sonuçlarının daha görünür hale geldiği bir yıl olacağını kaydederek, dezenflasyon sürecinin seyri ve buna paralel olarak faiz indirimlerinin seyri ve boyutunun bu anlamda belirleyici olacağına vurgu yaptı.

Gelecek yılın ikinci yarısında, bankacılık sektörü için daha pozitif bir resim beklediklerini dile getiren Akten, şu değerlendirmede bulundu:

"Kademeli faiz indirimleri kredi-mevduat makasını ve marjlardaki trendi pozitif etkileyecek. Enflasyondaki seyir ve kredi büyüme sınırlamalarının devamlılığı önümüzdeki dönemin büyüme dinamikleri için belirleyici olacak. Her durumda sektörde 2025 yılında enflasyonun üzerinde bir TL kredi büyümesi göremeyebiliriz. Reel kredi büyümesi için 2026 yılı daha gerçekçi bir tahmin olur. Biz sektör olarak ekonomi yönetiminin çizdiği rotaya uygun olarak ekonomik büyümeye desteğin sürdürülebilirliği perspektifiyle hareket etmeye devam edeceğiz. Kredi büyüme hızından ve oranlardan ziyade, kredi talebinin yatırıma, istihdama daha fazla dönüşmesi yönünde olması yine önemini koruyacak."

'KREDİLERDE LİDERLİĞİMİZİ KORUDUK'

Akten, TL kredilerde özel bankalar arasındaki liderliklerini pazar payını artırarak sürdürdüklerini ve eylül sonuçlarına göre 1 trilyon liralık kredi portföyüne ulaşan ilk özel banka olduklarını söyledi.

Mahmut Akten, artan talebin etkisiyle yabancı para kredi portföyünün yılın 9 ayında yüzde 15 büyüme ile 11,6 milyar dolara ulaştığına dikkati çekerek, "Bu portföyde ihracat, proje finansmanı ve işletme kredilerinde dengeli dağılımını sürdürdük. Müşteri odaklı bilanço yapımızın bir başka göstergesi, TL mevduatlardaki geleneksel liderliğimiz. TL mevduatta özel bankalar arasında liderliğimizi koruduk, hacmimiz 1,1 trilyon liraya ulaştı. Regülasyon hedeflerine paralel şekilde portföyümüzdeki KKM hacmini 150 milyar lira azalttık" ifadelerini kullandı.

Bu yılın banka için rekor başarılara imza atılan bir yıl olduğuna işaret eden Akten, finansal başarıda "müşteri odaklı büyüme" ve "bilanço yönetimi" başlıklarının altını çizdi.

Akten, hem aktif hem de yükümlülükler tarafında müşteri kaynaklı büyüme yaklaşımının Garanti BBVA'yı farklılaştıran yapısal bir unsur olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Kredilerin toplam aktifler içindeki payı olan yüzde 56 ile sektörün en yüksek oranlarından birine sahibiz. Dolayısıyla gelir yaratmada en önemli aracımız krediler. Kredi portföyümüzün bireysel ve tüzel dengeli görünümü de bize stratejik bir üstünlük sağlıyor. 2024 finans sektörü açısından bir geçiş yılıydı. Maliyetlerin yükseldiği ve fiyatlama dolayısıyla taleplerin görece azaldığı böyle bir dönemde, bilançomuzu sağlıklı ve proaktif bir biçimde yönettik. Bu yılın en önemli konularından, aktif kalitesindeki bozulmayı öngörerek karşılıklarımızı güçlendirdik.

Üçüncü bir başlık olarak ise Garanti BBVA olarak rekabetten ayrıştığımız güçlü noktalar ve bankamıza yaptığımız uzun soluklu yatırımlar bizi bu noktaya taşıdı diyebilirim. 2024'te pek çok metrik ve liderlik ettiğimiz alanlar, müşterilerimize katkı anlamında sektörün en büyüğü olduğumuzu gösteriyor. TL kredi ve TL mevduatlardaki liderliğimiz, hem bireysel hem tüzel müşterilerimizin finansmanına sunduğumuz katkı, ödeme sistemlerindeki geleneksel öncülüğüz, bunlardan sadece birkaçı. Bilanço gücümüz ve büyüklüğümüzün yanı sıra sektörde Garanti BBVA'yı ayrıştıran en önemli konu çevikliği, geleceği görerek, trendleri iyi okuyarak, sektördeki dönüşüme öncülük etmemiz. Global bir grubun parçası olmamız, grupla yarattığımız sinerji fırsatları da bizi bu konuda sektörde ayrıştırıyor."

"Mobilin müşterilerimiz için ilk temas noktası olduğu hizmet modeline odaklanmayı amaçlıyoruz"

Garanti BBVA Genel Müdürü Akten, uzun yıllardır bankacılıkta dijitalleşmeyi, mobil odaklı olmayı çok konuştuklarına ancak bunların artık ayırt edici faktörler olmaktan çıkmaya başladığına değinerek, rekabette farklılaşma yolunun sınırları daha fazla zorlamaktan geçtiğine işaret etti.

'HİPER KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ HİZMET'

"Müşterilerimize doğru anda, doğru kanalda, bağlamına uygun değer önerileri ile hiper-kişiselleştirilmiş bir hizmet sunmayı amaçlıyoruz. Burada en önemli yardımcı araçlarımız, elbette büyük veri ve yapay zeka. Ana hedeflerimizden birisi her müşterimizin kendi kişiselleştirilmiş mobil uygulaması olması. Vizyonumuz, müşterilerimizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde anlayarak onlara üretken yapay zeka ile hiper-kişiselleşmiş, gerçek zamanlı deneyimler ve çözümler yaratmak. Aynı zamanda dijital ekosistem ile insan etkileşimini dengeleyerek mobilin müşterilerimiz için ilk temas noktası olduğu bir hizmet modeline odaklanmayı amaçlıyoruz."

Önceliklerinin her zaman yenilikçi ürün ve hizmetlerle müşterilerin hayatını kolaylaştırmak olduğunu anlatan Akten, bu hedefe ulaşmak için bir yandan kendi şirketlerini kurup ölçeklerini genişlettiklerini, bir yandan da mevcut finansal teknoloji kurumlarıyla ortaklıklar yaptıklarını belirtti.

Akten, iştirak şirketleri TAMİ ile Garanti BBVA Dijital Varlıklar'ın yanı sıra uzun yıllardır finansal teknolojiler alanında portföy, yatırım ve emeklilik şirketleri ile hizmet vermeyi sürdürdüklerini ifade etti.

'DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ İLERİ BOYUTA TAŞIDIK'

Bankacılıktaki yasal düzenlemelerin dijital dönüşümü daha ileri boyuta taşıdığını kaydeden Akten, "Açık bankacılık hizmetlerinin yaygınlaşmaya başlaması bunun en güzel örneklerinden biri. Burada yeni regülasyonlarla veri ağı genişleyecek ve açık bankacılıktan açık finansa doğru olan yolculuk sürecektir. Biz de daha fazla işbirliğini konuştuğumuz bir döneme giriş yapacağız. Bu işbirlikleri sayesinde yenilikçi ürün ve hizmetlerimizle müşterilerimize değer yaratmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Mahmut Akten, finteklerin finans ekosistemine girmeye başlamasının ardından bankaların burada adaptasyonlarını güçlendirdiğini söyledi.

Çağın iş ortaklıkları çağı olduğunu belirterek, birlikte değer üretme ekonomisine geçmenin önemine vurgu yapan Akten, Garanti BBVA'nın uzun zamandır startupları desteklediğini, her startup ile işbirliğini fırsat olarak gördüklerini ve gelecek dönemde işbirliklerini hızla artırmaya devam edeceklerini kaydetti.

'CİDDİ YATIRIMA İHTİYAÇ VAR'

Akten, Türkiye'nin net sıfır emisyon hedefine ulaşabilmesi için sanayi ve enerji sektörlerinde kapsamlı bir dönüşüm geçirmesi gerektiğini, bu dönüşüm içinde ciddi bir yatırım ihtiyacı olduğunu aktardı.

BBVA Grubunun 2018-2025 dönemi için sürdürülebilirliğin kalkınmasına yönelik 300 milyar avroluk finansman hedefi olduğuna işaret eden Akten, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hedefimiz, yalnızca finansman yönünden katkı sunmanın ötesine geçerek, müşterilerimizin düşük karbon ekonomisine geçişi ve bu yeni ekonomik düzende sürdürülebilir büyümeleri konusunda destek olmak. Türkiye'nin düşük karbonlu ekonomiye geçişindeki en önemli araçlardan biri olan yenilenebilir enerji konusunda gelen dalgayı önceden tahmin ettik. Önümüzdeki dönemde de Türkiye'nin yenilenebilir enerji hedeflerine ulaşması için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Sürdürülebilir kalkınmanın finansmanı için her segmente yönelik sürdürülebilir ürünler sunuyoruz ve finansman ürünlerimizi yenilikçi çözümlerimizle çeşitlendiriyoruz."

"KATMA DEĞERİ YÜKSEK BİR BÜYÜME HEDEFLİYORUZ'

Akten, Garanti BBVA olarak her koşulda hedeflerinin sermayeyi etkin şekilde kullanarak, güçlü sermaye yapısıyla ekonomiye desteklerini kesintisiz sürdürmek ve tüm paydaşlar için en yüksek değeri yaratmak olduğunu vurguladı.

Gelecek yıl için önceliklerini birkaç başlıkta toplayan Akten, sürdürülebilir büyüme kapsamındaki stratejinin temelinde sermaye yapısını güçlendiren sürdürülebilir bir büyümenin var olduğunu söyledi.

Hem aktif hem de fonlama tarafında, tabana yaygın ve müşteri kaynaklı büyümeye devam edeceklerini bildiren Akten, "Risk ve getiri odağımızı artırarak katma değeri yüksek bir büyüme hedefliyoruz. Odak alanlarımızda liderliğimizi pekiştireceğiz. Aktif kalitemizi önceliklendirmeye devam edeceğiz. Biz her zaman müşterilerimizle büyüyen bir banka olduk. Bugün Türkiye'de her 2 bankacılık müşterisinden birine hizmet veriyoruz. Türkiye'nin en geniş kart müşteri tabanına sahibiz. Önümüzdeki dönemde de müşteri bazımızı büyütmeye devam edeceğiz. Bununla birlikte müşteri bazımızı daha kalıcı hale getirmek ve müşterilerimizin ana bankası olmak için çalışmaya devam edeceğiz." görüşlerini kaydetti.

Akten, bir diğer önceliklerinin en iyi müşteri deneyimini sunmak olduğunu ve müşterilerin finansal yolculuklarında ihtiyaç duydukları her anda yanlarında olarak, onlara danışmanlık sağlayan, uzun soluklu ve bütüncül bir deneyim sunmayı hedeflediklerinin altını çizdi.

Sürdürülebilirlik konusunun da önceliklerden biri olduğunu belirten Akten, yeşil dönüşüm için sunulan finansman desteğini artırırken, karbon yoğun sektörlerdeki riski azaltmaya ve müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik danışmanlık çözümleriyle dönüşüm yolculuklarına katkı sağlamaya devam edeceklerini dile getirdi.

Akten, stratejinin en önemli yapı taşlarından birinin çalışanlar olduğuna dikkati çekerek, "Çalışanlarımızın deneyimini sürekli iyileştirmek, en büyük önceliklerimiz arasında yer alıyor. Garanti BBVA olarak global bir grubun parçası olmamız, gerek global mobilite fırsatları için gerekse sinerji yaratacak çalışan uygulamaları için bize çok önemli fırsatlar da sunuyor. 2025'in değerlerimiz ışığında, empati odaklı çalışma kültürümüzü güçlendirdiğimiz bir yıl olmasını hedefliyoruz." şeklinde konuştu.