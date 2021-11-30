Ridley Scoot’ın yeni filmi Gucci Ailesi’nde (House of Gucci) kullanılan Villa Balbiano adlı malikane Airbnb üzerinden kiralanabilecek. Lüks malikane rezervasyon yapan bir kişi için 30 Mart 2022’de tek geceliğine konaklamaya açılacak. Villa Balbiano, İtalya’nın Como Gölü kıyısında bulunuyor. (Gucci Ailesi filme tepkili başlıklı yazıya da bakabilirsiniz)
Ünlü konak filmde Aldo Gucci’nin (Al Pacino canlandırıyor) evi olarak tasvir ediliyor. Malikanede konaklama ücreti ise 1500 dolar. Rezervasyonlar 6 Aralık’ta açılacak.
Villa, mermer banyoları, açık havuzu, özel iskelesi, kayıkhanesi ve bahçesiyle oldukça lüks. Villadaki altı büyük yatak odasının her biri mimar Jacques Garcia tarafından tasarlanmış.
16. YÜZYILIN SONUNDA İNŞA EDİLDİ
Villa Balbiano, 16. yüzyılın sonunda ünlü Kardinal Tolomeo Gallio için inşa edilmiş ve birkaç yıl boyunca özel konutu olarak hizmet vermiştir.
Kardinal Angelo Maria Durini ise bir asırdan fazla bir süre sonra burayı devraldı ve villayı ziyafetlere, danslara ve festivallere ev sahipliği yapacak şekilde yeniledi.
Sitede verilen bilgilere göre Villa Balbiano şu anda, “Britanyalı Bahçe Tasarımcıları Derneği’nin farklılık yarattığı geniş ve görkemli bahçesi, açık yüzme havuzu, özel iskelesi ve kayıkhanesiyle göldeki en büyük özel konut”.
Ayrıca “İçerideki tarihi iç mekanlarsa, Sotheby’s ve Christie’s’dan alınan önceki asırlarda üretilmiş en şahane sanat eserleri ve mobilyalarla dolduruldu” ile tanıtılıyor.
FİLMİN KONUSU
Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Al Pacino ve Salma Hayek’in başrollerinde oynadığı “Gucci Ailesi” şu oldukça gündemde.
Ridley Scott’ın yönettiği film, 1980’lerde aile içi anlaşmazlıkları iyice ayyuka çıkan moda devi Gucci ailesini ve 1995 yılında Maurizio Gucci’nin eski eşi Patrizia Reggiani’nin tuttuğu bir kiralık katil tarafından öldürülmesine kadar varan skandalları konu ediniyor.
Roberto Bentivegna ve Becky Johnston senaryosunu yazdığı filmin görüntü yönetmenliğini Dariusz Wolski yaptı.
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