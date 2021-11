Gucci moda hanedanının hayatta kalan aile üyeleri Ridey Scott’un son filmi House of Gucci’den (Gucci Ailesi) mutsuz. House of Gucci, gösterime girmesiyle birlikte Gucci ailesinin tepkisini çekti. Aile, filmin markanın inşa ettiği mirasa hakaret olduğunu öne sürdü. Peki, Gucci Ailesi filminin konusu ne? Gucci Ailesi’nin varisleri neden tepkili? Yönetmen ne diyor? İşte açıklamalar… (Filmdeki malikaneden fotoğraflar için bakabilirsiniz)

Dünyaca ünlü İngiliz yönetmen Ridley Scott’ın yeni filmi House of Gucci, 24 Kasım’da vizyona girmesiyle birlikte tartışmaları da beraberinde getirdi. 1980’lerin ortalarına kadar 33 yıl boyunca moda evini yöneten Aldo Gucci’nin varisleri Pazartesi günü yaptıkları açıklamada, film yapımcılarını kendilerine danışılmadığı gerekçesiyle eleştirdi.

HOUSE OF GUCCI HAKKINDA

Ridley Scott’ın filminde Aldo Gucci rolünde Al Pacino, kardeşi Rodolfo rolünde Jeremy Irons ve 1995 yılında eski eşi Patrizia Reggiani tarafından kiralanan bir tetikçi tarafından öldürülünceye kadar şirketi devralan yeğeni Maurizio rolünde Adam Driver rol alıyor. Filmde Patrizia Reggiani rolünde ise Lady Gaga var. İtalyan moda evi Gucci’nin kurucusunun torunu Maurizio Gucci’yi 1995 yılında kiralık katil tutarak öldürten eski eşi Patrizia Reggiani 1998’de 26 yıl hapse mahkum edilmişti. İyi hal gerekçesiyle geçen 2017 yılında tahliye edilmişti.

Varisler, 2000 yılında yayınlanan The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed adlı kitaptan uyarlanan filmin “kahramanlarına asla ait olmayan bir ton atfettiğini” söylüyor.

Açıklama şöyle devam etti: “Bu, insani açıdan son derece acı verici ve markanın bugün üzerine inşa edildiği mirasa bir hakarettir.”

Varisler, yalnızca filmin kendisine değil, aynı zamanda “erkek ve erkek şovenist bir şirket kültüründe hayatta kalmaya çalışan bir kurban” olarak “şımartıldığını” söyledikleri Reggiani’yi savunan “oyuncuların açıklamalarını” da tepkili olduklarını belirtiyor.

Bildiride, moda evinin 70 yıllık tarihi boyunca Gucci ailesinin doğrudan kontrolü altındaki “kapsayıcı bir şirket” olduğu ve filmin büyük ölçüde geçtiği 1980’lerde üst düzey pozisyonlarda birkaç kadın olduğu söyleniyor.

Açıklamada, “Gucci ailesi üyelerinin kendilerinin ve sevdiklerinin adını, imajını ve itibarını korumak için harekete geçme hakkını saklı tuttuğu” belirtildi ancak herhangi bir yasal işlem yapılmadı.

Aldo’nun tek kızı Patricia Gucci, daha önce Ridley Scott’ı “kar elde etmek için bir ailenin kimliğini çalmakla” suçlamıştı. Yönetmen ise bu iddiaları reddediyor.

Ridley Scott , BBC Radio 4’ün Today programına geçen hafta yaptığı açıklamada, “Bir Gucci’nin öldürüldüğünü ve bir diğerinin vergi kaçakçılığı nedeniyle hapse girdiğini unutmamalısınız, bu yüzden benim için kar elde etmekten bahsediyor olamazsınız” dedi.

LADY GAGA NE SÖYLÜYOR?

Beş yıl önce hapishaneden tahliye edilen Patrizia Reggiani ise, filmde yer alanların kendisine danışmadığını söylüyor. Lady Gaga ise bunun gereksiz olduğunu hissettiğini belirtti: “Bu hikayenin hakkını verebildiğimi, ancak ona, satır aralarını okuyabilmek için gazetecilik ruhuna sahip olmakla ilgilenen meraklı bir kadının gözüyle yaklaşırsam hissettim. Yani kimse bana Patrizia Gucci’nin kim olduğunu söylemeyecekti. Patrizia Gucci bile” dedi.

Scott’ın The Last Duel’den sonra bu sonbaharda vizyona giren ikinci filmi, eleştirmenlerden farklı eleştiriler aldı ancak gişede beklentileri aştı. İlk hafta sonu ABD’de 22 milyon dolar (16,5 milyon sterlin) ve İngiltere’de 3,4 milyon dolara (2,5 milyon sterlin) ulaştı.





THE HOUSE OF GUCCI ‘(GUCCİ AİLESİ) FİLMİNİN KONUSU NE?

Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Al Pacino ve Salma Hayek’in başrollerinde oynadığı “Gucci Ailesi” gerilim meraklılarının ilgisini çekmeye aday. Ridley Scott’ın yönettiği film, 1980’lerde aile içi anlaşmazlıkları iyice ayyuka çıkan moda devi Gucci ailesini ve 1995 yılında Maurizio Gucci’nin eski eşi Patrizia Reggiani’nin tuttuğu bir kiralık katil tarafından öldürülmesine kadar varan skandalları konu ediniyor. Roberto Bentivegna ve Becky Johnston senaryosunu yazdığı filmin görüntü yönetmenliğini Dariusz Wolski yaptı.

GUCCI AİLESİ OYUNCULARI