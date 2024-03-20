"Geleceğin söz sahibi şirketleri girişimlerle yol alanlar olacak"

Toplantının açılış konuşmasını yapan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, günümüzde kalıcılığı hedefleyen, rekabet gücünü korumak isteyen şirketlerin, kurum kültüründen iş modeline kadar tüm unsurları, değişimlere uyum sağlayacak şekilde gözden geçirmesi ve esnek tutması gerektiğini söyledi. Şirketlerin kalıplaşmış süreçlerini gözden geçirmesi ve yeniliği kucaklamasında en önemli araçlardan birisinin de, girişimcilik olduğuna işaret eden Turan, “Dünya devi şirketlerin her geçen gün girişimlere olan yatırımlarını artırdıklarını görüyoruz. Bu girişimlerle iş birliklerinden doğan teknolojileri, günlük hayatlarımızda sıkça kullanıyoruz. Bu şirketlerin isimleri ezbere bilinirken ve ürünleri yaygın şekilde kullanılırken, perdenin ardındaki yenilik öncüsü girişimler fark edilemeyebiliyor” dedi. Bu noktada Apple’ın 2010’da satın aldığı bir girişimin ürünü olan Siri’yi örnek gösteren Turan, “En iyi mühendislere sahip de olsanız, pazarın hâkimi de olsanız, yenilik bazen bir girişim ekibinin ellerinden çıkar gelir ve köklü kurumunuzun tüm ürünlerine sirayet eder. Dünyada sayısız örneği olan bu ve bunun gibi, ‘kurum ve girişim’ iş birliği ile ortaya çıkan inovasyonları takip etmek, kurumlarımızı da, inovasyon konusunda dünya ile yarışır hale getirmek gerekiyor” diye konuştu.

“Üst yönetimlerin açık desteği çok önemli”

“Girişimcilik dönüşümünü gerçekleştirmek, şirketler için gerçek potansiyellerini fark ederek değer yaratabilecekleri bir atılım olacak” diyen Turan, şöyle devam etti: “Bu yönde, şirket üst yönetimlerinin kurumlarda girişimcilik konusunda açık desteği de büyük önem taşıyor. İnovasyon yolculuğunda girişimcilerin başrol oyuncuları arasına katıldığı bu dönemde, kurumların ve girişimlerin birlikte var oldukları bir ekosistem yaratılmasını hedeflemeliyiz. Geleceğin söz sahibi şirketleri, girişimlerle rekabet edenler değil, birlikte yol alanlar olacak.”

Deloitte Danışmanlık Kıdemli Müdürü Yakup Peker ile TÜSİAD Kurumlarda Girişimcilik Çalışma Grubu Üyesi Alp Eren Göktürk'ün sunumu sonrasında TÜSİAD Kurumlarda Girişimcilik Çalışma Grubu Üyesi Metin Salt’ın moderatörlüğünde, Driventure Genel Müdürü İlknur İlkyaz Gül, Allianz Türkiye İnovasyon Ofisi Müdürü Hümeyra Boztunç ve Ankara TEKMER CEO’su İmran Gürakan’ın yer aldığı “Kurumlarda Girişimcilik Dönüşümü Üzerine: Dün, Bugün ve Yarın” başlıklı panel düzenlendi.