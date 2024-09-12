ARA
DOLAR
33,90
-0,24%
DOLAR
EURO
37,62
0,51%
EURO
GRAM ALTIN
2785,08
1,48%
GRAM ALTIN
BIST 100
9521,04
1,08%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Gelir ve kurum geçici vergi beyannameleri için yarın son gün

Gelir ve kurum geçici vergi beyannameleri için yarın son gün

Bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin yarın gün sonuna kadar verilmesi gerekiyor.

12 Eylül 2024 | 17:47
Gelir ve kurum geçici vergi beyannameleri için yarın son gün

AA muhabirinin Gelir İdaresi Başkanlığından (GİB) edindiği bilgiye göre, 2024 yılı ikinci geçici vergi dönemine ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 13 Eylül Cuma günü sona eriyor.

Söz konusu beyannamelerde enflasyon muhasebesine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıkladığı kolaylık kapsamında, 2023 sonu itibarıyla cirosu 50 milyon liranın altında olan işletmelerin 2024 yılı ikinci ve üçüncü geçici vergi dönemlerinde enflasyon muhasebesi yapmaması kararlaştırılmıştı.

Bakan Şimşek, bu kolaylıktan yaklaşık 1,5 milyon gelir ve kurum vergisi mükellefinin yararlanacağını ifade etmişti.

Büyük ve orta ölçekli işletmeler, halka açık şirketler, ihracat ve ithalat yapan işletmeler ile gelir veya kurum vergisi mükellefi olup bilanço esasına göre defter tutan tüm vergi mükellefleri ise enflasyon muhasebesi kapsamında yer alıyor.

Kapsam dışına çıkarılan mükelleflerin 13 Eylül'e kadar düzeltme beyannamesiyle herhangi bir ceza ve faiz ödemeden değişiklik yapabilme imkanı bulunuyor.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2785,08 1,48%
  • ALTIN ONS 2554,95 1,74%
  • BIST 100 9521,04 1,08%
  • DOLAR/JAPON YENI 142,078 -0,195%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,35852 0,0674%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 89,2 -2,0964%
  • DOLAR/TURK LIRASI 33,9049 -0,2407%
  • EURO/DOLAR 1,1064 0,4695%
  • EURO/TURK LIRASI 37,6188 0,5138%
  • STERLIN/DOLAR 1,31075 0,50184%
Borsa Haberleri
Avrupa borsaları, ECB'nin faiz indirim kararının ardından yükselişle kapandı
Borsada bugün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 4 şirket (12 Eylül)
Borsada yarın 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Borsa İstanbul’dan 2 hisse için tedbir kararı
Borsada bugün geri alım yapan 6 şirket
Koç Metalurji'den (KOCMT) geri alım kararı
Borsada cuma günü 1 şirket temettü dağıtacak (13 Eylül)
Tüpraş, rafinerilerindeki yeni sistemi duyurdu
Efsanevi yatırımcı, dev bankadaki payını azaltmaya devam ediyor
Küresel piyasalarda gözler ECB'nin faiz kararında
Borsada kırmızı gün: Gün sonu özeti
New York borsası enflasyon verileri sonrasında karışık seyirle açıldı
Şok Marketler'den ilk yarı değerlendirmesi
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket (10 Eylül)
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 3 şirket
GERİ
İLERİ
Avrupa borsaları, ECB'nin faiz indirim kararının ardından yükselişle kapandı
Borsada bugün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 4 şirket (12 Eylül)
Borsada yarın 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Borsa İstanbul’dan 2 hisse için tedbir kararı
Borsada bugün geri alım yapan 6 şirket
Koç Metalurji'den (KOCMT) geri alım kararı
Borsada cuma günü 1 şirket temettü dağıtacak (13 Eylül)
Tüpraş, rafinerilerindeki yeni sistemi duyurdu
Efsanevi yatırımcı, dev bankadaki payını azaltmaya devam ediyor
Küresel piyasalarda gözler ECB'nin faiz kararında
Borsada kırmızı gün: Gün sonu özeti
New York borsası enflasyon verileri sonrasında karışık seyirle açıldı
Şok Marketler'den ilk yarı değerlendirmesi
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket (10 Eylül)
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 3 şirket
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL