Meclis’e gönderilen sağlık torba kanun teklifi ile Genel Sağlık Sigortası Prim Borçları’nın bir kısmı siliniyor. Borcun kalan kısmı için ödeme kolaylığı sağlanıyor. Sağlık sigortasından yararlanamayan kişiler, kanun tasarısının yasalaşması halinde borcunun yüzde 50’sini peşin ya da taksitle öderse, kalan borcu silinecek. Eğer borç tutarı 10 bin TL’nin altındaysa borcun tamamı silinecek.

Sağlık çalışanlarının özlük hakkında önemli iyileştirmeler içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulunda görüşülüyor. 14 maddelik teklifin 6 maddesi kabul edildi, bugün bitirilmesi bekleniyor. Teklife göre, sağlık borçlarının bir kısmı siliniyor.

KİMLER YARARLANACAK?

NTV’nin haberine göre, sağlık sigortasında borçlarından dolayı yararlanamayan kişilerin 31 Aralık tarihine kadar olan borçlarına ödeme kolaylığı geliyor.

Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık tesislerinde sağlık hizmeti alan ve herhangi bir sebeple sağlık sigortasından yararlanamayan kişiler yeni düzenlemeden yararlanacak. Bağ-Kurlular bu imkandan faydalanamayacak.Kanun teklifinin yasalaştığı tarihten itibaren 1 yıl içinde borcun yüzde 50’sinin peşin veya taksitle ödenmesi halinde geriye kalan yüzde 50’lik borç silinecek.

10 BİN TL ALTI BORÇLARIN TAMAMI SİLİNECEK

Borç tutarı 10 bin liranın altındaysa tamamı silinecek.

Borcun yarısının 10 bin liranın altında olması halinde ise on bin liranın tamamı silinip, kalan kısmı tahsil edilecek.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 10 bin lira altı borcu bulunan 87 bin 103 kişi bulunuyor.

Düzenleme ile 198 milyon 708 bin liralık alacağın 123 milyon 578 bin liralık kısmı affedilmiş olacak.

Borcunu peşin ödeyenler hakkında açılan davalar düşerken, borcunu taksitle ödeme yapmayı tercih edenler için de taksit ödemeleri bitinceye kadar davalar durdurulacak.