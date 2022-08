Dijital girişimci ve Alore Growth OS’nin kurucusu Vikas Jha’e göre girişimcilerin, yatırımcıların izlemesi gereken 18 film…

Girişimci Jha, Hollywood filmlerindeki karakterlerden değerli dersler aldığını, doğru filmleri izlemenin bir girişimcinin yeteneklerini artırabileceğini söylüyor. Jha, Insider’a yazdığı makalede şunları söylüyor:

“Yolculuğuma 2013 yılında başladım: Bir dijital pazarlama ajansına sahibim ve ardından Splash adlı bir haber uygulaması oluşturdum. Şimdi en büyük girişimim ve tutkum, Alore Growth OS. (İşletmeler için büyüme stratejileri). Stres seviyemin yüksek olduğu ve moralimin düşük olduğu çok sayıda çılgın gün geçirdim. İyi bir kitap okumak ya da iyi bir film izlemek çoğu zaman bana zor zamanların geçeceğine ve mücadele edenin tek ben olmadığıma dair umut verdi. Aslında gerçek bir MBA yapmış olmama rağmen filmlerden çok değerli dersler öğrendiğimi inkar etmiyorum. Brad Pitt’in Moneyball’da yaptığı gibi verilere, Jobs’taki (Steve Jobs) gibi tasarım ve inovasyona güveniyorum ve The Wolf of Wall Street’ten bazı tüyler ürpertici ipuçları kullanıyorum. Hatta Will Smith’in Pursuit of Happiness’taki karakteri gibi hayalimi beslemeye ve korumaya çalışıyorum”

Jha şöyle devam ediyor: “Girişimcilik yolculuğuma aktarabileceğim dersler içeren harika bir film izledikten sonra kendimi motive olmuş hissediyorum. Harika bir film izlemek, kendi hayatınızdaki bir fırtınada gezinme konusunda bir ustalık dersi olabilir. Ekranda başka birinin hayatında olduğunu gördüğünüzde onunla ilişki kurabilir ve daha iyi analiz edebilirsiniz” görüşünde.

Jha girişimciler için 18 film öneriyor: Bu listeye “Hollywood MBA” adını verdim. İşte Hollywood’un işletme okulunu belirli bir sırayla oluşturduğunu düşündüğüm filmler:

1. The Big Short – Büyük Açık (2015)

2. Startup.com (2001)

3. The Social Network – Sosyal Ağ (2010)

4. Jobs (2013)

5. Becoming Warren Buffett (2017)

6. Joy (2015)

7. Wall Street (1987)

8. Moneyball – Kazanma Sanatı (2011)

9. Pirates of Silicon Valley – Silikon Vadisinin Korsanları (1999)

10. Office Space – Ofis Çılgınlığı (1999)

11. Rocket Singh: Salesman of the Year (2009)

12. Catch Me if You Can – Sıkıysa Yakala (2002)

13. The Pursuit of Happiness – Umudunu Kaybetme (2006)

14. Jerry Maguire – Yeni Bir Başlangıç (1996)

15. The Devil Wears Prada – Şeytan Marka Giyer (2006)

16. Nightcrawler – Gece Vurgunu (2014)

17. The Wolf of Wall Street – Para Avcısı (2013)

18. The Shawshank Redemption – Esaretin Bedeli (1994)