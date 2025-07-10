TR82 Bölgesi turizmi için yol haritası hazırlandı

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) Konferans Salonu’nda 10 Temmuz Perşembe günü düzenlenecek "TR82 Bölgesi Turizm Master Planı" tanıtım etkinliğine, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan ile kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımı bekleniyor. TR82 Bölgesi’nin eşsiz kültürel, tarihi ve doğal varlıklarını değerlendirerek sürdürülebilir ve rekabetçi bir turizm destinasyonu oluşturmayı amaçlayan TR82 Bölgesi Turizm Master Planı, katılımcılık ilkesine dayalı, iş birliğini esas alan ve yerel ihtiyaçlara duyarlı bir anlayışla ile çok yönlü analiz süreci sonunda, kamu kurumları, yerel yönetimler, sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve akademik çevrelerin katkılarıyla hazırlandı.

Ulusal politika belgeleriyle uyumlu olarak şekillendirilen planlama sürecinde, bölgenin doğal, kültürel ve ekonomik potansiyeli ile altyapı, alt destinasyonlar arası iş birliği, bölgesel kimlik bütünlüğü ve mevsimsellik konuları göz önünde bulundurularak toplamda öncelikli 48 proje önerisi geliştirildi. Söz konusu projelerin bir kısmı kısa vadede hızla uygulamaya geçirilebilecek somut adımları içerirken, bazıları ise TR82 Bölgesi’nin turizmde sürdürülebilir dönüşümünü hedefleyen orta ve uzun vadeli stratejilere temel oluşturuyor. Plan bu yönüyle, hem hızla sonuç alınabilecek hem de gelecek vizyonuna katkı sunacak bütüncül bir yol haritası sunuyor.

Hazırlık sürecinde literatür taramaları, kıyaslama analizleri ve saha araştırmalarının yapıldığı belirtilerek, uluslararası iyi uygulamalar incelenerek bölgenin ihtiyaçlarına özel çözüm önerileri geliştirildi. Ayrıca, bölge halkının ve paydaş kurumların katıldığı kapsamlı görüşmeler ile 'yerelin sesi' dikkate alınarak projelerin uygulanabilirliği ve sahiplendirilmesi sağlandığı ifade edildi.

Tanıtım etkinliği ile kamuoyuna sunulacak olan master planın, bölge turizmine ivme kazandırması ve Kastamonu, Çankırı, Sinop illerini ulusal ve uluslararası düzeyde öne çıkaracak bir destinasyon haline getirmesi hedefleniyor.