Girişimciler ile kurumsal firmalar arasında inovasyon köprüsü

Dijitalpark Teknokent, Türk Alman Üniversitesi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ve Strateji ve İnovasyon Derneği’nin ortaklığıyla gerçekleşen proje, İSTKA’nın desteğiyle start aldı. İstanbul’u Fintek odaklı, küresel ölçekte rekabet edebilen bir inovasyon merkezi hâline getirmek ve bu doğrultuda kurumsal firmalar ile girişimler arasında sürdürülebilir, sistematik ve somut çıktılar üreten iş birlikleri oluşturmayı hedefleyen proje 18 ay sürecek.

30 KURUMSAL FİRMA 70 GİRİŞİMCİ İLE TEMASA GEÇECEK

‘İnovasyon Köprüsü: Kurumsal Firmalar ile Girişimci İş Birliği Platformu’ projesinin açılış etkinliği Dijitalpark Teknokent Genel Müdür Yardımcısı Tolga Bildirici, Türk Alman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yunus Ziya Arslan ve girişimci firmaların katılımıyla gerçekleşti. Açılışta konuşan Dijitalpark Teknokent Genel Müdür Yardımcısı Tolga Bildirici, finansal teknolojilerin sadece bir sektör değil, geleceğin ekonomisini şekillendiren stratejik bir alan olduğuna dikkat çekti.

Bildirici, “startuplarla kurumsal firmaları eşleştirerek, teknoparkların kuruluş vizyonuna uygun şekilde teknoloji şirketlerinin büyümesine katkı sağlayacağız. Proje kapsamında 30 kurumsal firma ile 70 startup arasında iş birliği oluşturmak için çalışacağız. Proje bitiminde ise en az 10 somut iş birliği hedefliyoruz. Dijitalpark Teknokent olarak, finansal teknolojiler dikeyinde bir merkez olma vizyonuyla hareket ediyoruz. Ataşehir yerleşkemizin İstanbul Finans Merkezi’ne olan yakınlığı, doğal bir fintek kümelenmesini beraberinde getiriyor. Biz de bu avantajı stratejik çalışmalarla destekliyoruz.” dedi.

FİNTEK FİRMALARI DÜNYA SAHNESİNE TAŞINACAK

Amacımız, fintek firmalarımızı dünya sahnesine taşımak diyen Dijitalpark Teknokent Genel Müdür Yardımcısı Tolga Bildirici, Üsküp’te Girişim Ofisi kurmak için çalıştıklarını, Ticaret Bakanlığı desteğiyle HİSER projesi başlatacaklarını belirtti.

Türk Alman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yunus Ziya Arslan konuşmasında, “Özellikle finansal teknolojiler alanında; açık inovasyon modellerini güçlendirmeyi, katma değeri yüksek çözümler üretmeyi ve sürdürülebilir iş birlikleri oluşturmayı hedefleyen bu yapı, İstanbul’un küresel Fintek ekosistemindeki konumunu daha da ileri taşımayı amaçlamaktadır. 18 aylık proje süresince hedefimiz yalnızca kavramsal çerçeveler üretmek değil; kurumsal firmaların dijital dönüşüm süreçlerine hız kazandırmak ve girişimcilik ekosistemine kalıcı bir iş birliği kültürü kazandırmaktır” dedi.

FİNTEK SEKTÖR RAPORU HAZIRLANACAK

Kurumsal firmalar ile startupları buluşturacak program sonunda ‘Fintek Sektör Raporu’ hazırlanacak. Raporda Türkiye fintek ekosisteminin güncel durumu analiz edilecek, küresel ve yerel trendler karşılaştırılacak ve yeni iş birliği fırsatlarına yönelik stratejik öneriler sunulacak. Ayrıca proje kapsamında 12 hafta sürecek Fintek Mini MBA eğitimi de düzenlenecek.

Etkinlikte “Fintek Ekosistemi ve Kurumsal İş Birlikleri” başlıklı bir panel düzenlenirken, ardından ödeme sistemlerinden açık bankacılığa, regülasyondan katılım bankacılığına uzanan 7 tematik başlıkta ‘Fintek Açık İnovasyon Çalıştayı’ gerçekleştirildi. Çalıştayda, sektörün güncel ihtiyaçları ve iş birliği fırsatları masaya yatırıldı.

