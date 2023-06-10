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GM'nin elektrikli araçları Tesla'nın şarj ağını kullanabilecek

ABD'li otomobil üreticisi General Motors (GM), Kuzey Amerika'daki şarj ağını kullanmak için Tesla ile anlaştığını duyurdu.

10 Haziran 2023 | 08:27
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GM'nin elektrikli araçları Tesla'nın şarj ağını kullanabilecek

Ülkenin büyük otomobil üreticilerinden Ford'un ardından GM de elektrikli araçlarının Kuzey Amerika'daki şarj ağına erişimi için Tesla ile iş birliği yaptı.

Şirketten yapılan açıklamada, GM'nin 2025'ten itibaren Kuzey Amerika şarj standardını yeni elektrikli araçlarına entegre etmeye başlayacağı bildirildi.

Açıklamada, GM'nin elektrikli araç kullanıcılarının 2024'ün başlarından itibaren Kuzey Amerika'daki 12 bin "Tesla Supercharger" ağını kullanabileceği kaydedildi.

Ford da mayıs ayı sonunda, elektrikli araç sahiplerinin 2024'ten itibaren Kuzey Amerika'daki şarj ağına erişimi için Tesla ile anlaştığını duyurmuştu.

ABD Enerji Bakanlığı verilerine göre, Tesla Superchargers ABD ve Kanada'daki toplam hızlı şarj cihazlarının yaklaşık yüzde 60'ını oluşturuyor.

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