Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ekim ayı faiz beklentisi ne yönde?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2026 Ekim ayı faiz kararı piyasaların gündeminde yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, eylülde aylık enflasyon yüzde 1,84 ve yıllık enflasyon yüzde 29,73 oldu. Enflasyon verilerinin ardından gözler, TCMB Para Politikası Kurulu'nun (PPK) açıklayacağı faiz kararına çevrildi.
Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TCMB ekim ayında faizi artıracak mı, sabit mi tutacak? Faiz beklentisi ne yönde? İşte 2026 Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararına ilişkin ayrıntılar...
1 Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Merkez Bankası'nın ekim ayına ilişkin faiz kararı, 22 Ekim 2026 Perşembe günü saat 14.00'te kamuoyuyla paylaşılacak.
2 Merkez Bankası eylül ayı faiz kararı ne olmuştu?
Merkez Bankası, eylül ayındaki PPK toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37 seviyesinde tutmuştu.
Aynı toplantıda gecelik borç verme faiz oranı yüzde 40, gecelik borçlanma faiz oranı da yüzde 35,5 olarak sabit bırakılmıştı.