KidZania’da deneyimsel öğrenme ve Alfa Kuşağı konuşuldu

Kendi dili, para birimi hatta bir marşı olan Dünyanın tek Çocuklar Ülkesi KidZania, 1999 yılında Meksika’da kuruldu. Bugün 22 ülke, 27 şehirde faaliyet gösteriyor. KidZania İstanbul ise bu şehirlerin 16. olarak 2014 yılında kapılarını Akasya’da açtı.

2-14 yaş aralığındaki çocuklara 67 farklı aktivite alanında 120’den fazla meslek rolleri üzerinden deneyimle öğrenme hizmeti veren KidZania İstanbul güçlü bir aile deneyim merkezi ve özgün bir öğrenme ekosistemi.

10.000 m2 alanda bankası, hastanesi, süpermarketi, tiyatrosu, itfaiyesi, oteli, stadyumu, sokakları, fabrikaları ve meydanı bulunan hijyenik ve güvenli gerçek bir çocuk şehri olan KidZania İstanbul’da veliler çocuklarının yanında ücretsiz girebiliyor. İsterlerse 7 yaşın üstündeki çocuklar tek başlarına diledikleri gibi KidZania’da vakit geçirebiliyor. İsteyen ebeveynler ise, 5-14 yaş arasındaki çocuklarını KidZania’daki deneyimli oyun ablaları olan KidZitter’lara emanet edebiliyor.

Etkinlikte basın mensuplarına konuşan KidZania İstanbul CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Timur, “KidZania İstanbul’da çocuklar deneyimin tam merkezinde yer alıyor. Meslek rolleri üzerinden karar veriyor, seçim yapıyor, üretiyor, iş birliği kuruyor ve verdikleri kararların sonuçlarını görüyorlar. Çocuklar burada bazen bir ekip içinde ortak bir hedefe ulaşmaya çalışıyor, bazen kazandığı kidZos’u nasıl değerlendireceğine karar veriyor ve daha önce hiç tanımadığı akranlarıyla aynı deneyimin parçası oluyor. Aileler de onların ilgi alanlarını, güçlü yönlerini, değerlerini ve gelişen becerilerini yakından gözlemleyebiliyor.” dedi.

KidZania’da çocuklar finansal okuryazarlığın anlamını deneyimleyerek keşfediyor

KidZania, çocukların finansal okuryazarlık becerilerini erken yaşta kazanmalarını temel önceliklerinden biri olarak konumlandırıyor. Timur, “Finansal okuryazarlık, KidZania deneyiminin kuruluşundan bu yana önemli bir parçası. Çocuklar KidZania’ya para birimimiz olan 50 kidZos ile başlıyor. Bazı aktivitelerde çalışarak "kidZos" kazanıyor ve bazılarında ise kendi tercihleriyle kidZos harcıyor. Bu finansal sistem sayesinde çocuklar bütçe yönetimini deneyimliyor, harcama ve birikim tercihleri yapıyor. Para kazanma–harcama–biriktirme döngüsünü bizzat yaşayarak öğreniyorlar. Bir çocuğun çalışarak para kazanması, emeğin karşılığını "deneyimle" anlamasını ve içselleştirmesini sağlıyor. KidZania’da “çalışarak kazanılan para”, emeğin değeri üzerine erken yaşta yerleşen güçlü bir anlayış yaratıyor” dedi.

Alfa kuşağı geleceğin değil, bugünün aktörü





KidZania’nın hem globalde hem de Türkiye’de yaptığı düzenli olarak yaptığı araştırmaların önemine de değinen Ebru Timur, “Bu yeni jenerasyon artık geleceğin konusu değil, bugünün karar verici aktörü. Alfalar doğrudan deneyimle ikna oluyor, söyleneni değil, bizzat yaşadığını referans alıyor ve karar alma refleksleri çok erken yaşta başlıyor. Biliyoruz ki çocuklar artık kendi hayatlarının aktif tasarımcıları konumundalar. Dijital dünyada büyüyorlar, bilgiye çok hızlı erişiyorlar ve onu eğlence ile öğrenme, kendini ifade etme alanı olarak da değerlendiriyorlar. Dijitalin içine doğan bu çocuklar için yapay zekâ günlük aktif olarak kullandıkları araçlardan biri. Alfalar yapay zekayı araştırmak, üretmek için kullanıyor ve gündelik hayatının parçası hâline getiriyor. Çocuklar teknolojik dönüşümü çok hızlı sahipleniyor. Artık ebeveynler, çocuklarının ekran saatlerini takip ettikleri kadar, çocukların teknolojiyi nasıl kullandıklarını anlamak ve dijital okuryazarlıklarını desteklemek de gerekiyor.” dedi.

Dijitalin içine doğan çocuklar sosyalleşmeyi ve deneyimi önceliklendiriyor



Araştırma sonuçlarının, çocukların dijital dünyayla güçlü ilişkilerinin yanı sıra gerçek deneyimlere ve yüz yüze etkileşime duydukları ihtiyacı da ortaya koyduğunu belirten Ebru Timur, sözlerini şöyle sürdürdü:

‘’Araştırmamız, dijital dünyanın içinde büyüyen çocukların gerçek deneyime ve sosyalleşmeye güçlü bir ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Türkiye’de her dört çocuktan üçü arkadaşlarıyla vakit geçirmek istiyor. Türkiye’deki çocukların yüzde 61’i, KidZania deneyimi yaşayan çocukların ise yüzde 77’si bir eşya almak yerine tatile gitmeyi ve yeni yerler görmeyi tercih ediyor. Çocuklar anlamlı deneyimler yaşadıklarında, aktif rol aldıklarında ve kendi hikâyelerini oluşturduklarında çok daha güçlü bağlar kuruyorlar. KidZania İstanbul’da çocuklara tanımadıkları akranlarıyla bir araya gelebilecekleri, birlikte üretebilecekleri, sorumluluk alabilecekleri ve kendilerini keşfedebilecekleri güvenli bir deneyim alanı sunuyoruz. Çünkü dijital bağlantı iletişimi hızlandırıyor, gerçek deneyim ise güçlü ve kalıcı bağlar kurduruyor.”

KidZania çocuklara kim olmaları gerektiğini söylemiyor

KidZania Global Operasyonlardan Sorumlu Başkanı Hernán Barbieri ‘’KidZania çocuklara kim olmaları gerektiğini söylemiyor. Onlara olasılıkları deneyebilecekleri, ilgi alanlarını keşfedebilecekleri ve kendi potansiyellerini fark edebilecekleri bir dünya sunuyor.

Gelecekte KidZania büyümeye devam edecek. Ancak biz büyümeyi yalnızca yeni şehirler açmak olarak tanımlamıyoruz. Bizim için büyümek; mevcut şehirlerimizi güçlendirmek, her deneyimin kalitesini artırmak, yeni iş birlikleri geliştirmek ve içeriklerimizin çocukların değişen dünyasına uyum sağlamasını sürdürmek anlamına geliyor.’’