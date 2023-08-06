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Göç kentlerinde yeni konutlara talep arttı

6 Şubat depremleri sonrası yaşanan göç İstanbul’dan İzmir’e, Konya’dan Mersin’e kadar 13 kentte konut kira ve satılık fiyatlarını etkiledi

06 Ağustos 2023 | 09:20
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Göç kentlerinde yeni konutlara talep arttı

6 Şubat depremleri sonrası yaşanan göç İstanbul’dan İzmir’e, Konya’dan Mersin’e kadar 13 kentte konut kira ve satılık fiyatlarını etkiledi. Satılık ve kiralık konut fiyatlarında en yüksek artış 0-4 yaş binalarda, en düşük artış ise 16 yaş ve üzeri binalarda gerçekleşti.

Türkiye’yi yasa boğan 6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında, onbinlerce bina yıkılmış ve yüzbinlerce insan başka kentlere göç etmek zorunda kalmıştı. Depremler, konut arzının talebin gerisinde kaldığı ülkemizde yaklaşık bir yıllık konut talebi kadar yeni talep yarattı. 

Bu durum zaten yüksek olan konut satış fiyatlarının ve kiraların daha da yukarı çıkmasına neden oldu. Tetiklenen deprem korkusu nedeniyle çürük yapı stokunun yoğun olduğu kentlerde kentsel dönüşüme ilgi artarken, insanlar deprem güvenliği olan sağlam yapılara geçmeye başladılar. 

Bu da kimi kentlerde 0-4 yaş arası yeni konutlara talebi yükseltirken, 16 yaş ve üzeri konutlara olan talebin ise azalmasına neden oldu. Teknoloji tabanlı değerleme platformu Endeksa’nın Ekonomist Dergisi’ne özel olarak yaptığı çalışma ile 6 Şubat depremleri sonrasında yıkımın yoğun olduğu kentlerden en çok göç alan 13 ildeki konutların yaşlarına göre m2 satılık ve kiralık birim fiyatlarındaki değişime ve stok adetlerine mercek tuttuk.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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