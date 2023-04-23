Google'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için doodle

Google, ana sayfasındaki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel “doodle” ile Çocuk Bayramını kutluyor. Google, doodle'ın açıklaması için şu paylaşımı yapıyor:

Bugünün Doodle'ı Türkiye’nin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor. 1920 yılında bugün, Türk milleti Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması yolunda oldukça önemli bir adım attı. Türkiye'nin bağımsızlığını kutlamanın yanı sıra, tam dokuz yıl sonra meclis, Mustafa Kemal Atatürk'ün teklifi üzerine 23 Nisan'ı çocuklara armağan ederek ulusal bayram ilan etti. Böylece Türkiye, resmen bir Çocuk Bayramı kutlayan ilk ülke oldu.

Bu ulusal bayram sadece Türkiye'den değil dünyanın dört bir yanından çocukların bir araya gelerek kutlama yapmasına ve kültürel etkileşimde bulunmasına vesile oluyor. 23 Nisan’ı kutlamak için ülke genelinde okullarda çocuklar halk danslarına ve şiir dinletilerine yer verilen gösterilere katılıyor, bilimsel deneyler yapıyor ve şarkılar söylüyor. Kutlamalarda Türk bayrağı ve kırmızı-beyaz süslemeler yaygın olarak kullanılıyor. Çocuklar ayrıca yılın bu gününde sembolik olarak TBMM'de sandalyeyi devralmaya ve ülkeyi yönetmeye davet ediliyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun Türkiye!