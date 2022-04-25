Google’ın arama trendlerinden alınan verilere göre, Bitcoin ve diğer büyük kripto para birimlerine olan bireysel ilgi azalıyor.

Google’ın arama trendlerinden alınan verilere göre, Bitcoin ve diğer büyük kripto para birimlerine olan bireysel ilgi azalıyor. Chip Online’ın haberine göre, geçen yıl 69.000 dolar seviyelerine kadar çıkan ancak bu yıl, 40.000 doların civarında seyreden Bitcoin, tüketicilerin ilgisini eskisi kadar çekmiyor olabilir.

Google’ın verilerine göre, dünya çapındaki Bitcoin aramaları, 17 Nisan – 23 Nisan haftası için 17 okunmada kaldı. Bu da 2020 ortası seviyelere indi demek. Mayıs 2021’de bu okuma sayısı 76 idi.

Google Trendler, kullanıcıların aramalarıyla göreli hacmini karşılaştırmasına imkan sağlıyor. Fakat bu, o terim için toplam arama sayısının azaldığı anlamına geliyor. Sadece popülerliğinin düştüğünü söylemek mümkün. Aşağı doğru giden bir çizgi, bir arama teriminin popülerliğinin diğer popüler terimlere göre azaldığını ifade ediyor.

En fazla arama yapılan 3 ülke

Verilere göre Bitcoin ile ilgili en fazla arama yapılan ülke Nijerya. Onu, El Salvador ve Avusturya takip ediyor. Tabii bu sorgular, söz konusu ülkelerde aranan diğer terimlere ya da anahtar kelimelere göre belirleniyor. Yani, Nijeryalılar diğer anahtar kelimeleri aradıklarından daha fazla Bitcoin’i aradılar.

Bazı analistlere göre Bitcoin’e olan ilginin azalmasına rağmen, DeFi tokenleri ya da Solana ve Avalanche gibi Kayman 1 Blockchain ağları kripto alanında öne çıkıyor.

Konuya ilişkin yorumlarını yapan KuCoin CEO’su Johnny Lyu şunları söyledi:

“Altcoin’ler kullanıcılar için yatırım açısından daha cazip hale geldi”

Kripto borsası Matrix’in başkanı Vasja Zupan ise arama verilerinin kurumsal yatırımcıların ilgisini temsil etmediğine dikkat çekti.