Göz damlasına yatırım yapıyor
Son iki yılda biyoteknolojik ilaçta önemli yatırımları devreye alan Abdi İbrahim, oftalmoloji alanında da yeni bir yatırım yapıyor.
Steril oftalmoloji ve steril inhalasyon üretimi için 375 milyon TL yatırım yapan şirket yıl sonuna kadar açılacak tesiste steril göz damlası üretecek.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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