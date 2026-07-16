Şa-Ra Enerji halka arzı 3,77 kat talep gördü: Borsa İstanbul'da işlem göreceği tarih belli oldu

Şa-Ra Enerji'nin 8-10 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen halka arzında yatırımcı ilgisi yüksek oldu. Halka arz edilen paylara tahsisatın 3,77 katı talep gelirken, şirket hisseleri 17 Temmuz itibarıyla Borsa İstanbul'da "SARAE" koduyla işlem görmeye başlayacak.

Halka arzı 6,23 milyar TL büyüklüğündeydi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 6,23 milyar TL büyüklüğündeki halka arz sürecinde yatırımcılardan tahsisatın 3,77 katı talep geldi. En yüksek ilgi, tahsisatın 12,90 katına ulaşan yüksek talepte bulunan yatırımcı grubundan gelirken, yurt içi kurumsal yatırımcı talebi 5,01 kat, yurt dışı kurumsal yatırımcı talebi ise 2,74 kat olarak duyuruldu.

729 bin 560 yatırımcıya dağıtım yapıldı

Şirketin 89 milyon TL nominal değerli paylarının halka arzında toplam 729 bin 560 yatırımcıya dağıtım yapıldı.

Pay dağıtımından 728 bin 823 yurt içi bireysel yatırımcı, 344 yüksek talepte bulunan yatırımcı, 115 yurt içi kurumsal yatırımcı, 15 yurt dışı kurumsal yatırımcı ile 263 grup çalışanı yararlandı.

Tahsisat oranı ise yurt içi bireysel yatırımcılar için yüzde 38, yüksek talepte bulunan yatırımcılar için yüzde 10, grup çalışanları için yüzde 2, yurt içi kurumsal yatırımcılar ve yurt dışı kurumsal yatırımcılar için ise ayrı ayrı yüzde 25 olarak belirlendi.

Borsa İstanbul'da işlem göreceği tarih belli oldu

ŞA-RA Enerji hisseleri, 17 Temmuz'da düzenlenecek gong töreni sonrasında "SARAE" koduyla Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak.