ARA
DOLAR
47,05
0,02%
DOLAR
EURO
53,89
-0,06%
EURO
ALTIN
5992,06
0,03%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Şa-Ra Enerji halka arzı 3,77 kat talep gördü: Borsa İstanbul'da işlem göreceği tarih belli oldu

Şa-Ra Enerji halka arzı 3,77 kat talep gördü: Borsa İstanbul'da işlem göreceği tarih belli oldu

Şa-Ra Enerji'nin 6,23 milyar TL'lik halka arzı ilgiyle tamamlandı. Satışa sunulan payların tamamı satılırken, yatırımcı talebi 3,77 kat olarak gerçekleşti. Ayrıca, Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacağı tarih de belli oldu.

Ekonomist
Ekonomist
Son Güncellenme:
Şa-Ra Enerji halka arzı 3,77 kat talep gördü: Borsa İstanbul'da işlem göreceği tarih belli oldu

Şa-Ra Enerji'nin 8-10 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen halka arzında yatırımcı ilgisi yüksek oldu. Halka arz edilen paylara tahsisatın 3,77 katı talep gelirken, şirket hisseleri 17 Temmuz itibarıyla Borsa İstanbul'da "SARAE" koduyla işlem görmeye başlayacak.

Halka arzı 6,23 milyar TL büyüklüğündeydi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 6,23 milyar TL büyüklüğündeki halka arz sürecinde yatırımcılardan tahsisatın 3,77 katı talep geldi. En yüksek ilgi, tahsisatın 12,90 katına ulaşan yüksek talepte bulunan yatırımcı grubundan gelirken, yurt içi kurumsal yatırımcı talebi 5,01 kat, yurt dışı kurumsal yatırımcı talebi ise 2,74 kat olarak duyuruldu.

729 bin 560 yatırımcıya dağıtım yapıldı

Şirketin 89 milyon TL nominal değerli paylarının halka arzında toplam 729 bin 560 yatırımcıya dağıtım yapıldı. 

Pay dağıtımından 728 bin 823 yurt içi bireysel yatırımcı, 344 yüksek talepte bulunan yatırımcı, 115 yurt içi kurumsal yatırımcı, 15 yurt dışı kurumsal yatırımcı ile 263 grup çalışanı yararlandı. 

Tahsisat oranı ise yurt içi bireysel yatırımcılar için yüzde 38, yüksek talepte bulunan yatırımcılar için yüzde 10, grup çalışanları için yüzde 2, yurt içi kurumsal yatırımcılar ve yurt dışı kurumsal yatırımcılar için ise ayrı ayrı yüzde 25 olarak belirlendi.

Borsa İstanbul'da işlem göreceği tarih belli oldu

ŞA-RA Enerji hisseleri, 17 Temmuz'da düzenlenecek gong töreni sonrasında "SARAE" koduyla Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak.

İlgili Haberler
Şa-Ra Enerji halka arz sonuçları 2026: Şa-Ra Enerji halka arz kaç lot verdi, SARAE ne zaman işlem görecek?
Şa-Ra Enerji halka arz sonuçları 2026: Şa-Ra Enerji halka arz kaç lot verdi, SARAE ne zaman işlem görecek?
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL