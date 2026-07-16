ÖTV hesaplamasında yeni dönem mi başlıyor? Artık o kriter de etkili olacak

Düzenlemenin gerekçesinde, Özel Tüketim Vergisi'nin belirlenmesinde yalnızca motor silindir hacminin değil, araçların çekiş sisteminin de dikkate alınabilmesine imkan tanındığı belirtildi. Cumhurbaşkanı'na verilen bu yetkinin kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

Komisyonda kabul edilen önergeyle birlikte, ilerleyen dönemde 4x4, 4x2, önden çekişli ve arkadan itişli araçlar için ÖTV oranlarının, motor silindir hacmiyle birlikte çekiş sistemine göre de farklılaştırılabilmesinin önü açıldı.