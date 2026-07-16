ÖTV hesaplamasında yeni dönem mi başlıyor? Artık o kriter de etkili olacak

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne yeni bir madde eklendi. Düzenlemeyle birlikte yeni araç alacakları ilgilendiren ÖTV uygulamasında Cumhurbaşkanı'nın yetkileri yeniden düzenlenirken, vergi oranlarının artırılması veya azaltılmasına ilişkin karar yetkisi Cumhurbaşkanı'nda olacak.
1 "Çekiş sistemi" ibaresi de eklendi
NTV'de yer alan habere göre verilen önergeyle, 6 Haziran 2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun 12'nci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendinde yer alan "motor silindir hacmi" ibaresinden sonra "çekiş sistemi" ibaresi de eklendi.
Söz konusu değişiklik, komisyonda yapılan oylamada kabul edildi.
2 ÖTV hesaplamasında yeni dönem
Düzenlemenin gerekçesinde, Özel Tüketim Vergisi'nin belirlenmesinde yalnızca motor silindir hacminin değil, araçların çekiş sisteminin de dikkate alınabilmesine imkan tanındığı belirtildi. Cumhurbaşkanı'na verilen bu yetkinin kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin ise herhangi bir açıklama yapılmadı.
Komisyonda kabul edilen önergeyle birlikte, ilerleyen dönemde 4x4, 4x2, önden çekişli ve arkadan itişli araçlar için ÖTV oranlarının, motor silindir hacmiyle birlikte çekiş sistemine göre de farklılaştırılabilmesinin önü açıldı.