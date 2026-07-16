SSAAT koduyla ilk gong çaldı! Saat ve Saat borsada işlem görmeye başladı

Halka arz sürecini tamamlayan Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SSAAT), bugün Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlıyor. Şirket payları, Yıldız Pazar'da "SSAAT.E" işlem koduyla yatırımcılarla buluşurken, baz fiyat 56 TL, maksimum emir değeri ise 1 milyon TL olarak uygulanacak.

Halka arzın büyüklüğü 3,75 milyar TL oldu

6-7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde pay başına 56 TL sabit fiyatla gerçekleştirilen Saat ve Saat halka arzında, satışa sunulan 66 milyon 944 bin 955 TL nominal değerli payların tamamı yatırımcılara satıldı. Böylece halka arzın büyüklüğü 3,75 milyar TL'ye ulaştı.

Saat ve Saat'in halka arzına 693 bin 138 yatırımcı katıldı. Toplam 104 milyon 332 bin 568 TL nominal talep gelen halka arzda, talep miktarı dağıtılan payların yaklaşık 1,56 katı olarak gerçekleşti.